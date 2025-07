Constantin Popovici, de la CSM Bacău, medalie de bronz la Mondialele de la Singapore

Constantin Popovici a obţinut medalia de bronz în concursul de sărituri în apă de la mare înălţime (27 m), din cadrul Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Singapore.

Popovici a acumulat un total de 408.70 puncte, în timp ce celălalt sportiv român din finală, Cătălin Preda, s-a clasat pe locul cinci, cu 405.25 puncte.

Medalia de aur a fost câştigată de americanul James Lichtenstein, cu 428.90 puncte, iar pe locul trei s-a clasat spaniolul Carlos Gimeno (425.30 puncte).

„Sunt foarte bucuros, deși a fost o competiție intr-un format nou, care nu ne-a avantajat deloc. Costa având cel mai greu program din competiție. Am vrut aurul. In preliminarii am iesit pe locul 1 cu un personal best al sezonului. Dar, finala ne-a copleșit din punct de vedere fizic. Dar…chiar și așa e medalie „mondială”. Pt Bacău și Româniiiiaaaaaa. Ii felicit pe reprezentanții SUA și Spania, cei de pe primele două locuri. Ce competiție!!!! Ce trăiri!!!!. Mai aveam puțin și leșinam. Și nu in ultimul rând pe Catalin Preda un sportiv desăvârșit”, a notat pe Facebook, Adrian Gavriliu, antrenorul lui Constantin Popovici.