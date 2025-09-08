Constantin Popovici, de la CSM Bacău, victorie spectaculoasă la Mostar, în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving

Constantin Popovici, legitimat la CSM Bacău, a obținut o victorie spectaculoasă în etapa a treia din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili, înaintea ultimei etape de la Boston, în Statele Unite.

Cei mai buni 24 săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, din Mostar, în apele repezi ale râului Neretva, în cadrul celei de-a treia etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Constantin Popovici a început la Mostar fără vreo săritură de antrenament

Spectacolul de la Mostar a fost deschis de Marco Waltenspiel și Marco Fürst, membri ai Red Bull Skydive Team, care au plonjat din avion deasupra podului și au aterizat în apă simultan cu 9 dintre sportivii înscriși în competiția desfășurată în acest weekend.

Constantin Popovici, de două ori câștigător aici în 2019 și 2023, a început competiția fără nicio săritură de antrenament pentru a-și menaja coapsa, iar după prima săritură se afla pe locul 9 cu un total de 62,40 de puncte. Pentru săritura a doua a primit note de 8,5 și a urcat pe locul 7 în clasamentul provizoriu.

În runda a treia, Constantin Popovici a ales o săritură din stând în mâini, cu un grad de dificultate de 5,8, cel mai mare din concurs, pentru care a primit cinci note de 9 și a trecut pe prima poziție la general cu un avans de peste 20 de puncte față de săritorul de pe locul secund. Și a patra săritură a fost una excelentă, iar campionul din 2023 și-a asigurat o victorie spectaculoasă cu un avans de aproape 40 de puncte față de americanul James Lichtenstein.

Podiumul de la Mostar a fost completat de Garry Hunt care rămâne lider la general, dar, cu cea de-a zecea victorie din carieră, Constantin Popovici urcă pe locul secund cu un total de 42 de puncte, la doar 7 puncte în spatele francezului cu doar o etapă rămasă de disputat în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Constantin Popovici: „Este și a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și sunt bucuros că am ajuns în acest punct”

„Pentru mine etapa de la Mostar este ceva special. Aici am concurat pentru prima oară în 2018, aici am luat 10 pe linie cu o săritură în 2019 și acum a treia victorie, după cele din 2019 și 2023. Nu știam la ce să mă aștept, din cauza accidentării, dar am avut o evoluție foarte bună. Este prima din acest sezon și mă bucur că a venit ceva mai târziu decât niciodată. Este și a 10-a mea victorie în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și sunt bucuros că am ajuns în acest punct. Am urcat acum pe locul doi în clasamentul general, iar lupta se va da până la ultima săritură a sezonului. Se poate întâmpla orice, așa că sunt pregătit să dau tot ce am mai bun până la final”, a spus Constantin Popovici.