Constantin Popovici, sportivul CSM Bacău, medaliat cu aur la Cupa Mondială de High Diving

Constantin Popovici, sportivul legitimat CSM Bacău, este campion mondial la sărituri în apă de la 27 m. El a câștigat medalia de aur în cadrul Cupei Mondiale de High-Diving de la Fort Lauderdale (Florida, SUA).

Popovici este antrenat de Adrian Gavriliu și, potrivit Clubului Sportiv Municipal Bacău, era favorit, grație poziției fruntașe pe care o avea în clasamentul mondial și titlului european, în urma competițiilor câștigate în 2022. Costa, cum îi spun apropiații, a cucerit titlul de campion mondial după o luptă pasionantă cu adversari de mare valoare, între care și un compatriot, Cătălin Preda.

„El și-a păstrat rangul la Fort Lauderdale, pe durata întregului concurs, reușiind cele mai grele și mai corecte sărituri. Dar, în sărituri, o singură greșeală – care se poate întâmpla oricui -, te poate duce multe locuri în spate. De aceea, suspansul în ceea ce privește lupta pentru aur s-a păstrat până la ultima săritură din concurs, care a fost chiar a lui. Impecabilă. Felicitări, Constantin Popovici! Felicitări antrenorului Adrian Gavriliu”, a transmis CSM Bacău.

Adrian Gavriliu, antrenorul lui Popovici, a povestit pe pagina lui de Facebook cum au decurs cele două zile de competiție și emoțiile prin care au trecut el și sportivul pe care îl antrenează:

Competiția s-a desfășurat pe parcursul a două zile, în fiecare zi câte două sărituri. Presiunea simțită de corpul uman la intrarea în apă de la 27 de M nu permite executarea multor sărituri în aceeași zi.

În prima zi, prima săritură. 34 de participanți. Costa (cum îi spunem lui Popovici Constantin) a terminat pe primul loc la egalitate cu alți doi sportivi.

A doua săritură, Costa a terminat pe locul intâi, la diferență mică de urmăritori. O primă zi promițătoare. Odihnă, refacere, somn.

A doua zi, a treia rundă de sărituri, Costa termină tot pe locul intâi la diferență mică de urmăritori. Ultima rundă, cea de-a patra…sportivii și-au păstrat cea mai sigură săritură și cea mai spectaculoasă. Oricare dintre primii 5 sportivi aveau șansa să cucerească titlul. Au fost execuții de nota 8, 9. Tribunele in delir, spectacol.

Sare sportivul de pe locul al 2-lea. Termină cu o săritură făcută impecabil. Primește nota 9,5. Stomacul a început să mi se micșoreze. Pulsul 190, îl simțeam în gât. Este anunțat Costa. Ultima lui saritură, ultima din tot concursul. Toți sportivii erau adunati pe marginea bazinului așteptând deznodământul. Sportivii de pe locurile 2,3,4 iși rodeau unghiile și așteptau rodul muncii lor. Toată presiunea pe Costa.

Eu, mic, cu ochii in soare, la peste 30 de grade cu privirea la 27M. Costa m-a rugat sa-l filmez. Am deschis telefonul pe modul filmare. Nu vedeam nimic. Mâna a început să-mi tremure ușor. Costa prezenta o săritura din mâini. S-a ridicat în mâini. Emoțiile m-au copleșit. N-am mai putut. Am lăsat telefonul din mână și m-am uitat cu ochiul liber.

A sărit! Pe la 20 de metri, totul era ok. Săritura arăta bine. 15 m Era deja în salturile în echer, looking good. 10 m Deschiderea, zborul, planarea. Totul bine. Costa intra in apă drept, frumos, elegant. Victorieeeee!!!! Am sărit de pe bancă ca opărit și nici n-am mai așteptat să văd nota. M-a bușit engleza: Yes, yes, yes! Bravo, Costa! Tribunele au aplaudat frenetic. Americanii strigau: Bravo, Costa!!!

M-am întors cu fața la arbitri să văd totuși…Costa câstiga detașat, la diferență mare de puncte……campion mondial. Cel mai bun din lume.

A ieșit din bazin, l-am luat in brațe și lacrimile de fericire mi-au inundat ochelarii. Costa face barbații să plângă. Tot respectul pt Costa și pentru Preda Cătălin, celălalt participant al României, care a ocupat locul al 4-lea cu un program frumos.Tot respectul pentru munca lor. Seriozitatea lor și sacrificiile pe care le fac.

Tot respectul pt Costa, care anul trecut a suferit o accidentare la plămâni, în urma unei sărituri. A revenit si a câstigat.