Constructorul băcăuan Dorinel Umbrărescu, interesat să preia combinatul siderurgic Liberty Galați. Ce condiție pune omul de afaceri

Omul de afaceri băcăuan Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului” și proprietarul celui mai puternic grup de construcții din România, și-ar fi manifestat interesul pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați, deținut în prezent de magnatul indian Sanjeev Gupta.

Investiția ar fi condiționată de cesionarea creanței bugetare pe care statul român o are de recuperat de la combinat, evaluată la peste jumătate de miliard de euro.

Practic, Dorinel Umbrărescu ar putea prelua datoria actualului proprietar către stat, în cadrul tranzacției. „Dacă statul este de acord să-i cedeze creanța pentru a prelua combinatul, îl va face să funcționeze. Dacă nu, combinatul nu va mai merge niciodată”, au precizat sursele citate.

Investitorul român arată că, în lipsa unor garanții clare privind modul de transfer al controlului, nicio companie nu își asumă în prezent să investească într-o asemenea uzină.

Liberty Galați se află în prezent în concordat preventiv, procedură care evită insolvența și care a fost aprobată recent de creditori și instanță, împreună cu un plan de restructurare.

Datoriile companiei se ridică la aproximativ un miliard de euro, din care doar statul român are de recuperat circa 500 de milioane de euro, inclusiv două linii de finanțare acordate de EximBank (300 milioane euro) și creanțe către ANAF (200 milioane euro).

Statul român caută acum investitori care să asigure salvarea combinatului siderurgic și a fabricii de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați. Ambele societăți se confruntă cu dificultăți financiare din cauza costurilor ridicate la energie, tarifelor la oțel și concurenței importurilor masive.

Remus Borza, președintele Euro Insol și administratorul planului de restructurare financiară, a confirmat pentru Economedia că discuțiile se poartă în special cu companii românești cu activitate complementar industrialului Sidex, dar și cu un consorțiu european (Germania, Italia, Spania) pentru un contract de tip tolling.

În luna iulie 2025, autoritățile din Galați au semnat o scrisoare adresată premierului și miniștrilor Economiei și de Finanțe, în care li s-a cerut să intervină de urgență. „Angajații combinatului nu și-au primit salariile, perspectivele reluării activității sunt tot mai sumbre, iar semnalele privind un posibil faliment sunt alarmante”, se arată în scrisoare.