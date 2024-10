„Construim Vise” prin lectură, teatru și educație civică în școlile din Căiuți si Coțofănești

Proiectul lansat luna aceasta de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy este dedicat elevilor cu vârste între 11-15 ani din cele două comunități rurale din județul Bacău.

Proiectul, finanțat de Kaufland prin programul În stare de bine – program implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, se va derula până în aprilie anul viitor.

În cursul acestei luni, comunitățile rurale din Căiuți si Coțofănești au început să constuiască vise pentru copiii din zonă, deoarece Asociația Romanian Youth Movement for Democracy (RYMD) a deschis aici primele spații comunitare dedicate copiilor de gimnaziu. Pentru început, la Popeni, comuna Căiuți, la Centrul Comunitar a fost inaugurat un club de lectură și un muzeu al satului, inițiativă care se află în etapa de completare cu diverse artefacte. În comuna învecinată Coțofănești, școala gimnazială din localitate a primit o bibliotecă renovată și dotată, devenind astfel un mic spațiu unde ți-e drag să citești.

Copiii în clubul de lectură din Popeni, Căiuți. Foto credit: Claudiu Dămoc

Urmează o înnoire a fondului de carte, pentru care ultima achiziție a avut loc în urmă cu 8 ani. Simona Pascu, profesor de limbi străine în cadrul școlii și-a exprimat speranța că felul în care arată astăzi biblioteca, cărțile cu care va fi dotată, dar mai ales activitățile care vor avea loc aici îi vor atrage în număr mare pe elevii școlii:

„Sperăm foarte mult ca prin activitățile pe care le facem la clubul de lectură să-i putem împuternici să ducă mesajele noastre mai departe către clase, către colegi, către comunitate sper eu. Mai avem mult de muncă, dar știm pentru ce o facem.”

Acestea sunt doar primele componente ale proiectului „Construim Vise” pe care RYMD îl va derula în cele două comunități până în luna aprilie a anului viitor. Proiectul, realizat în colaborare cu școlile din cele două localități, își propune să valorifice cultura și educația civică drept instrumente de dezvoltare personală și socială a copiilor și tinerilor, dar și să combată abandonul școlar sau fenomenul mamelor minore.

Cultura, un instrument pentru dezvoltarea conștiinței civice

„Construim Vise” este unul dintre cele 10 proiecte câștigătoare ale Apelului 2 / 2024 organizat de programul În Stare de Bine. Vorbim despre un program anual de finanțare ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), cu susținerea financiară a Kaufland România.

Foto stg.: Teodora Dămoc, vicepreședinte al Asociației RYMD. Foto dr.: Simona Pascu, prof. limbi străine Școala Gimnazială „Răducanu Rosetti” Căiuți. Foto credit: Claudiu Dămoc

„Mă bucur că am atras atenția cu proiectul nostru, care a pornit de la nevoia copiilor. Relația pe care o avem cu școlile în general și cu acestea două în.particular este una extrem de importantă pentru noi, deoarece profesorii sunt modele pentru acești tineri. Dascălul este câteodată psiholog, alteori părinte, dat întotdeauna mentor și trebuie să îmbine toate aceste roluri”, spune Teodora Dămoc, vicepreședinte al Asociației Romanian Youth Movement for Democracy.

Aceasta adaugă că lucrurile care au prins contur în luna octombrie reprezintă doar prima etapă a proiectului. Urmează atelierele de lectură propriu-zise; apoi vor fi înființate și două trupe de teatru. Atelierul de teatru, pentru elevii mai mari (din clasele a 7-a și a 8-a) a fost gândit pentru că jocul de rol este un alt mijloc de a explora alte realități, de a te perfecționa, de a-ți îmbunătăți relațiile, comunicarea, personalitatea, practic – existența. Pe lângă atelierele de teatru, vor fi organizate excursii la Teatrul Municipal Bacovia, continuând o experiență începută anul trecut, când tinerii au fost impresionați atât de spectacole, cât și de atmosfera unică a teatrului. De asemenea, inițiativa „Bibliotecar” va conecta preferințele de lectură ale tinerilor cu donatori care oferă cărțile dorite, înnoind totodată fondul de carte din bibliotecile locale.

Cărțile necesare sunt aici:

https://www.facebook.com/AsociatiaRYMD/posts/pfbid02uAni1uhffB9k8PYUNRi4378EfqWucs

gf9RxV6hsLXzgWU7p65wPBeF81HDjKBrKol

Proiectul se va încheia în aprilie 2025 cu un festival de două zile, care are ca obiectiv promovarea lecturii și a artelor teatrale în cele două comunități.

„Prin alăturarea domeniului cultural și a educației civice, contribuim la dezvoltarea unei culturi civice în rândul tinerilor, o componentă esențială în orice democrație care se dorește a fi funcțională. Vom organiza întâlniri cu personalități din județ și vom implica autoritățile locale pentru a discuta despre importanța acestor activități pentru tineri”, a subliniat Marian Dămoc, președintele RYMD.

„Construim Vise” beneficiază de o finanțare de 241.500 de lei, numărul beneficiarilor direcți fiind de 100, iar al celor care vor participa cel puțin la o activitate de 310.

„Misiunea noastră, prin acest proiect, este să generăm emoții cât mai puternice, astfel încât să potențăm la maximum interesul celor mici pentru lectură și pentru lumea care li se deschide prin intermediul acesteia. Mulțumim partenerilor noștri care au dorit să ne ofere o mână de ajutor în crearea de vise și s-au implicat activ în munca noastră”, au declarat reprezentanții Școlii Gimnaziale Răducanu Rosetti Căiuți.

Biblioteca Școlii din Coțofănești. Foto credit: Claudiu Dămoc

Kaufland, de 7 ani în comunități prin În Stare de Bine

„Este al șaptele an în care suntem parteneri ai programului În Stare de Bine. L-am gândit împreună cu partenerii din FDSC ca să sprijinim societatea civilă și ca să ajutăm ONG-urile să aplice la un program mai complex. Alocăm anual 1 milion de euro și facem asta pentru a ajuta organizațiile din domeniile sport, sănătate și cultură să poată avea acces la fonduri substanțiale – bugetele per proiect sunt în cuantum maxim de 50.000 de euro -, dar și să învețe să redacteze proiecte din ce în ce mai de impact. Aici, în Bacău, am simțit că reprezentanții Asociația Romanian Youth Movement for Democracy sunt foarte implicați, iar asta se vede și în ochii copiilor. Sunt foarte bucuroși că se ocupă cineva de ei și îi ia de mână ca să le arate lumea cărților”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager pentru Kaufland România și Moldova.

Astfel de proiecte nu ar putea deveni realitate dacă nu ar exista implicarea autorităților locale, a primăriilor, dar și a instituțiilor partenere – școlile. „Spațiile pentru acești copii nu ar fi prins viață fără acești actori importanți pe plan local, iar aici, în comunitățile din Căiuți și Coțofănești, simțim că am avut un adevărat parteneriat cu școala și autoritățile locale”, a declarat Laura- Mihaela Cireașă, reprezentant al FDSC și coordonator al programului În Stare de Bine.