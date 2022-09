„Consultanți” din Bacău, acuzați de țepe cu proiecte pe fonduri europene! 25 de oameni de afaceri ar fi fost înșelați cu zeci de mii de euro pentru finanțări fictive

Mai mulți oameni de afaceri din Bacău, și nu numai, reclamă că ar fi fost înșelați de doi consultanți în accesarea fondurilor europene. Aceștia ar fi întocmit documente false, în numele instituțiilor publice, cu privire la diverse contracte de finanțare aferente unor proiecte europene și ar fi cerut bani, pe lângă tarifele de consultanță, de la clienții lor, pentru a plăti „mită” în schimbul aprobării acestor proiecte pe diverse axe de finanțare.

Asociația CTRL ALT DEL, la o sesiune de training în Macedonia – foto Facebook

Peste 25 de administratori de firme sau ONG-uri ar fi fost păgubiți

Practica celor doi consultanți, A. P. și G.Ș., de la Asociația Ctr Alt Del, a fost descoperită de o persoană apropiată unuia dintre ei, care avea o firmă pentru care A.P. susținea că ar fi depus două proiecte de obținere a fondurilor europene (primul, „depus” în luna aprilie a acestui an, pe axa 5.2 la Gal Izvoare Bacău, în valoare de 400.000 lei, al doilea, în valoare de 40.000 euro, „depus” la Start-up Nation în vara acestui an). R.P. a aflat dintr-o întâmplare că, de fapt, cele două proiecte „depuse” în numele firmei ei nu există.

„De fiecare dată am semnat documentele pe care el mi le-a dat la semnat, i-am înmânat documentele cerute, dar nu am văzut niciun draft de proiect sau plan de afaceri cu ceea ce urma să implementez. De acestea avea să se ocupe el (n.r. A.P.). În urma certurilor, am decis să mă interesez la Gal Izvoare Bacău (…) Am apelat la numărul de telefon din subsolul mailului de aprobare a proiectului, primit în data de 23 iulie 2022, la Ministerul Dezvoltării Regionale. Am fost redirecționată către GAL Izvoare Bacău, de unde am aflat că proiectul în cauză nu există depus, apoi către ADR Nord Est, unde am aflat că nici ei nu au acest număr de proiect înregistrat”, a declarat omul de afaceri, pentru Ziarul de Bacău.

Facsimil: Răspuns din partea GAL Bacău cu privire la cele două proiecte depuse

Omul de afaceri a mai spus și că a luat legătura cu cei cărora le-a recomandat serviciile Asociației Ctrl Alt Del și a descoperit că toți cei care au apelat la consultanță pentru accesarea fondurilor europene nu aveau depus niciun proiect în numele firmelor lor, deși au plătit banii pentru serviciul de consultanță. De exemplu, unul ar fi plătit 9.700 euro pentru consultanță, iar altul (din București) ar fi achitat o taxă de 5000 de euro, dar nu are niciun răspuns oficial cu privire la proiect, dacă a fost depus sau nu.

„Consultanții” au clonat domeniile web ale instituțiilor publice și au emis contracte de finanțare false

Cei doi consultanți reclamați au o strategie foarte bine pusă la punct, prin care reușesc să-și „convingă” clienții.

„Se folosesc de anumite nume din instituțiile publice, spunând ca au oferit mită în schimbul aprobării acestor proiecte pentru diverse axe de finanțare. Asociația folosește domenii web cu nume asemănător, pentru a se face confuzie cu ușurință, și clonează domeniile web ale instituțiilor publice, pentru a câștiga încrederea oamenilor (ex: www.fsenordest.eu, www.regioinfo.ro). Până în momentul de față, toate numerele de proiect primite de la A.P s-au dovedit a fi false sau semnate cu alte ONG-uri, nu cu societățile comerciale din contractul înmânat de el. Atât AP, cât și SGS frecventează evenimentele susținute de Erasmus și, mai mult, depun proiecte pentru atragere de fonduri europene prin Asociația Ctrl Alt Del”, a spus omul de afaceri.

Facsimil: Informare aprobare proiect

Toți banii proveniți din contractele de consultanță au fost încasați fie în contul asociației, fie direct în contul personal al unuia dintre consultanți.

Jonglerii cu fonduri europene

Reclamantul a mai declarat și faptul că A.P., unul dintre „consultanți”, i-a explicat, la un moment dat, cum jonglează cu banii obținuți din fonduri europene: „în momentul încasării banilor, îi cheltuia pe diverse echipamente, apoi aștepta banii pentru următorul proiect, pentru a putea implementa proiectul numărul 1. De asemenea, actele contabile prezentate către firma de contabilitate au fost modificate, astfel încât să ascundă neregulile săvârșite de ei. Astfel, facturile emise în anul 2021 pentru consultanță proiecte nu au ajuns la contabilitate și nici extrasele de cont unde puteau fi găsite sumele aferente”.

În numele Asociației Ctrl Alt Del au fost depuse mai multe sesizări penale și acum se așteaptă ancheta.

Ziarul de Bacău a încercat să contacteze atât Asociația Ctrl Alt Del, cât și pe cei doi „consultanți” reclamați, însă fără succes.

Vom reveni cu punctul de vedere al persoanelor acuzate când în vom obține.