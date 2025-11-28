„Continuăm să investim în România!”. TISS Market deschide pe 1 decembrie un nou magazin în Bacău

TISS Market își consolidează prezența în județul Bacău prin extinderea rețelei locale de magazine. Compania marchează un nou moment important: deschiderea magazinului cu numărul 21, chiar pe 1 Decembrie, în Bacău, pe strada Energiei nr.34, locația fostei cofetării Mirabel.

Alegerea Zilei Naționale pentru inaugurare nu este întâmplătoare. TISS marchează astfel nu doar expansiunea sa națională, ci și un mesaj despre antreprenoriat românesc, construit în timp, prin muncă, perseverență și încrederea acordată de clienți. Brandul, cu o istorie de peste trei decenii pe piața locală, arată că dezvoltarea sustenabilă poate fi un principiu aplicat, nu doar o promisiune.

Noul magazin TISS din Bacău propune o experiență superioară de cumpărare, într-un spațiu generos, amenajat pentru a pune în valoare portofoliul extins de produse. Conceptul se bazează pe accesibilitate, consultanță de specialitate și o zonă distinctă dedicată produselor profesionale pentru coafură și îngrijire personală – un plus important pentru specialiștii din domeniul beauty, dar și pentru clienții care caută calitate premium.

„Ne bucurăm să aducem în Bacău magazinul TISS cu numărul 21, într-o zi atât de importantă pentru noi toți. Creșterea noastră este rezultatul muncii, perseverenței și, bineînțeles, a încrederii clienților în brandul TISS. Continuăm să investim în România și să dezvoltăm retailul specializat la nivel profesional”, transmit reprezentanții companiei.

Deschiderea este însoțită de promoții speciale, disponibile exclusiv în noua locație, oferind clienților încă un motiv de sărbătoare: Ziua Națională și lansarea unui nou spațiu TISS în Bacău.

Cu magazine în județele Bacău Iași și Brașov, brandul confirmă strategia de extindere regională și consolidare a unei rețele locale puternice, bazate pe proximitate, calitate și servicii profesionale.

Locatiile magazinelor TISS:

TISS 1 Bacău – Aprodu Purice 13

TISS 2 Bacău – Calea Republicii 40

TISS 3 Bacău – Calea Republicii 25

TISS 4 Brașov – Olteț FN

TISS 5 Bacău – Mărășești 90/104

TISS 6 Buhuși – Tineretului 24

TISS 7 Moinești – Tudor Vladimirescu A1

TISS 8 Bacău – Miron Costin 34

TISS 9 Iași – Alexandru cel Bun 62

TISS 10 Iași – Piața Voievozilor 16

TISS 11 Bacău – Mioriței 10

TISS 12 Bacău – Alecu Russo 35

TISS 13 Bacău – Bicaz 8

TISS 14 Comănești – Republicii 20

TISS 15 Roman – Ștefan cel Mare 10

TISS 16 Bacău – Energiei 39

TISS 17 Bacău – Letea 13

TISS 18 Bacău – Dumbravei 4

TISS 19 Onești – Mercur 7

TISS 20 Onești – Republicii 2

TISS 21 Bacău – Energiei 34

România are nevoie de businessuri stabile, competitive și ambițioase. Iar TISS demonstrează, din județul Bacău, că se poate.