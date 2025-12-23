Contract de 23.6 milioane de lei pentru dotarea Laboratorului de Angiografie din cadrul SJU Bacău

Pe 22 decembrie, s-a semnat contractul de finanțare pentru „Dotarea Spitalului Județean de Urgență cu echipamente medicale care diagnostichează și tratează pacientul critic cu patologie vasculară cerebrală acută”, proiect derulat prin apelul „Investiții de tip dotare în infrastructura publică a unităților sanitare care tratează pacient critic cu patologie vasculară cerebrală acută”. Valoarea totală a contractului este de 23,6 milioane lei, se precizează într-un comunicat al SJU Bacău.

Spitalul Județean de Urgență Bacău va avea un Laborator de Angiografie, fiind prima unitate completă dedicată tratamentului patologiei vasculare (neurologică, cardiologică și chirurgicală vasculară), precum și un Compartiment de Stroke.

„Pacienții noștri nu vor mai pierde timp prețios cu transferuri către alte orașe. Vom interveni aici, imediat, cu echipamente de ultimă generație. Fiecare secundă câștigată înseamnă mai puține celule cerebrale pierdute, mai puține sechele neurologice și șanse reale de recuperare completă”, transmit reprezentanții SJU Bacău.

Prin acest proiect, SJU Bacău va achiziționa următoarele echipamente un angiograf biplan, echipament RMN 1.5 T, ecograf staționar transcranian și ecograf portabil, Holter TA și Holter ECG, 24 ore, ECG 12 canale, videolaringoscop, videofibroscop, ventilatoare de transport, defibrilator cu monitor, echipament determinare gaze și electroliți din sânge arterial, paturi ATI cu sistem de cântărire integrat, monitoare funcții vitale cu CO2 și IBP, stație centrală de monitorizare.

„Achiziția noului angiograf ne oferă posibilitatea de a diagnostica cu acuratețe obstrucțiile arteriale cerebrale astfel încât să putem interveni rapid cu substanțe trombolitice sau cu proceduri medicale minim invazive (trombectomie) pentru îndepărtarea trombilor. Pacienții cu AVC-uri ischemice vor fi tratați rapid de o echipă multidisciplinară, reducându-se riscul apariției unor leziuni cerebrale extinse”, spune dr. Doina Lazăr, medic-șef Secția Neurologie.

„Semnarea contractului de finanțare pentru dotarea Spitalului Județean de Urgență Bacău cu echipamente destinate diagnosticării și tratării pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută reprezintă o premieră importantă pentru unitatea noastră sanitară.

Acest proiect este primul proiect de investiții depus și contractat de actuala conducere a spitalului, dintr-un total de patru proiecte majore elaborate și depuse pentru obținerea de fonduri europene, având ca obiectiv modernizarea infrastructurii medicale și creșterea calității actului medical oferit pacienților.

Prin realizarea Laboratorului de Angiografie și a Compartimentului de Stroke, SJU Bacău face un pas esențial în direcția alinierii la standardele moderne de tratament pentru patologia vasculară acută, oferind pacienților șansa unor intervenții rapide, eficiente și realizate local, fără transferuri care pot costa timp și vieți”, a transmis și Ion-Marius Savin, managerul interimar al SJU Bacău.