Contract de 2,6 milioane de lei pentru primele reparații la Podul Narcisa. Primarul „nu poate avansa un termen” pentru finalizarea lucrărilor

„Avem constructor pentru lucrările de punere în siguranță necesare la podul de la Narcisa”, a anunțat în această seară primarul Viziteu, însă nu a precizat și care este firma câștigătoare. Cert e că lucrările vor costa 2,6 milioane de lei fără TVA și nu se știe când vor fi gata.

„Astăzi a fost semnat contractul de proiectare, asistență și execuție a lucrărilor și tot azi constructorul a dat comanda parapeților care vor fi montați pe pasarelă. Confecționarea și livrarea lor se va face în decursul câtorva săptămâni. Voi anunța din timp când vor începe lucrările efective de montare.”, a mai spus primarul Bacăului.

Termenul de finalizare a lucrărilor nu este precizat de primarul Viziteu, deși orice lucrare publică atribuită are și un termen de finalizare. „În acest moment nu putem avansa un termen deoarece lucrarea depinde de viteza de producție a noilor parapeți, de avizul CFR pentru lucru și, evident, de vreme. Vă asigur că depunem toate eforturile pentru ca lucrarea să fie realizată rapid și în siguranță. Imediat ce aceste operațiuni se vor încheia, vom redeschide circulația și pe sub pod”, a mai spus edilul.