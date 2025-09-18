Contract de consultanță de peste 30 de milioane de lei pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț

Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere a scos la licitație în SICAP un contract de 31 milioane lei pentru servicii de consultanță acordate la realizarea Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț, un proiect realizat prin Promgramul Operațional Transport 2021-2027.

Proiectul Drumului Expres este în faza evaluării ofertelor depuse la sesiunea de licitație de la începutul acestui an. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a primit șapte oferte, de la constructori din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina, la contractul pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău – Piatra Neamț.

Drumul Expres, care va asigura legătura municipiului Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7, are o lungime de 51 kilometri, 30 de poduri/pasaje (total de 16 km.), 5 noduri, iar valoarea estimată a contractului este de 6,7 miliarde lei.

Ofertele depuse:

Ofertant unic – Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.,

Asociere – Trace Group Hold (Leader),YÜKSEL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ,CITADINA 98,OLDROAD CONSTRUCT,CREATIVE ROAD DESIGN,ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.,TANCRAD,

Asociere – SA & PE CONSTRUCT SRL (Leader),TEHNOSTRADE S.R.L.,SPEDITION UMB,

Asociere – PRECON TRANSILVANIA S.R.L. (Leader), Automagistral-Pivden SRL,CONEXTRUST,

Asociere – BOG’ART (Leader),ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA,CONCELEX,X-WAY INFRASTRUCTURE,

Asociere – BISKON YAPI ANONIM SIRKETI (Leader),ILGAZ CONSTRUCTION,STRACO HOLDING,

Asociere – DANLIN XXL (Leader),GROMA HOLD LTD, Intertranscom Impex S.R.L.,EVROPEISKI PATISHTA,ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI,

Contractul estimat la 6,7 miliarde lei este licitat într-un singur lot și are o durată de realizare de 48 de luni, din care 12 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor). Finanțarea investiției se va realiza din fonduri externe nerambursabile, Programul Transport 2021-2027 și de la Bugetul de Stat.