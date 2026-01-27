Controale ale Poliției Rutiere pe drumurile din județul Bacău! Sunt vizați vitezomanii

În această săptămână, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacău, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române desfășoară acțiuni zilnic, în tot județul, pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive.

Activitățile vizează depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză.

Polițiștii vor acționa cu toate echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, instalate pe autospecialele unităților de poliție rutieră, precum și aparatura radar Trucam.

Statistici îngrijorătoare

În anul 2025, peste 100 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, au pierit pe drumurile din România, în accidente cauzate de viteza excesivă.

De asemenea, tot în cursul anului trecut, au fost înregistrare aproape 3.000 de accidente rutiere soldate cu peste 4.600 de victime, tot din cauza nerespectării vitezei.