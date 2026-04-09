Controale înainte de Paște: zeci de comercianți verificați, amenzi de 60.000 de lei în județul Bacău

Polițiștii băcăuani au intensificat controalele în piețe și la comercianții de produse agro-alimentare, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale. Acțiunea vizează atât protejarea consumatorilor, cât și prevenirea evaziunii fiscale, într-o perioadă în care vânzările cresc semnificativ.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, la data de 9 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat o acțiune amplă la nivelul întregului județ. Au fost verificați peste 70 de operatori economici care desfășoară activități de comercializare a cărnii, peștelui, ouălor, lactatelor și altor produse specifice sezonului.

În urma controalelor, oamenii legii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 60.000 de lei.

Nereguli descoperite în piețe din Bacău și Comănești

Printre abaterile constatate se numără nefiscalizarea integrală a sumelor încasate. Astfel, într-o piață din Comănești, polițiștii au depistat un operator economic la care existau diferențe între sumele reale încasate și cele înregistrate pe casa de marcat. Comerciantul a fost sancționat cu o amendă de 12.000 de lei, iar suma nejustificată a fost confiscată.

Un caz similar a fost identificat și într-o piață din municipiul Bacău, unde un alt operator economic nu ar fi fiscalizat toate veniturile obținute. Și în acest caz, polițiștii au aplicat o sancțiune de 12.000 de lei și au dispus confiscarea sumelor nejustificate.

Acțiuni în colaborare cu mai multe instituții

Controalele au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor de ordine publică, al celor din cadrul Secțiilor 1 și 2 Poliție Bacău, precum și în colaborare cu specialiști ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău și ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor.

Verificările continuă

Reprezentanții poliției anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru a descuraja evaziunea fiscală și pentru a asigura respectarea legislației în domeniul comercializării produselor alimentare.

Scopul principal rămâne protejarea consumatorilor și menținerea unui climat corect în activitatea comercială, mai ales în contextul aglomerat al cumpărăturilor de sărbători.