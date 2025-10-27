Controale pe șoselele din județul Bacău: șase permise reținute și două dosare penale

Pe 26 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Bacău – Compartimentul Ordine Publică, împreună cu cei ai secțiilor de poliție rurală arondate și cei ai Biroului Rutier, au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea conducerii autovehiculelor pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate peste 400 de persoane și au fost verificate aproximativ 380 de autovehicule, dintre care 16 înmatriculate în alte state. Totodată, polițiștii au efectuat peste 200 de testări cu aparatele din dotare.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat două infracțiuni flagrante la regimul circulației rutiere, fiind întocmite dosare penale și continuate cercetările sub coordonarea unității de parchet competentă. Este vorba despre un bărbat de 47 de ani, din comuna Letea Veche, care a fost depistat conducând un autoturism având o concentrație de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat și despre un tânăr de 26 de ani, din comuna Ungureni, care a fost depistat conducând un autoturism cu înmatricularea suspendată din luna mai a.c.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 86 de sancțiuni contravenționale, dintre care 81 pentru abateri la regimul rutier, în valoare de aproximativ 25.000 de lei. Totodată, au fost reținute 6 permise de conducere, toate pentru conducerea autovehiculelor sub influența alcoolului, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.