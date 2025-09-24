Controale printre operatorii economici din Bacău! Polițiștii au dat amenzi de peste 100.000 lei

În perioada 20-23 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au intensificat activitățile fiind organizate acţiuni pentru efectuarea de verificări în ceea ce priveşte combaterea evaziunii fiscale şi a celorlalte aspecte din competența structurii.

În cadrul activităţilor desfăşurate au fost verificați 52 de operatori economici, iar ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 26 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 102.000 de lei. Totodată, polițiștii de la economic au acţionat şi în domeniul silvic, ocazie cu care, împreună cu reprezentanţi din cadrul Gărzii Forestiere Bacău, au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 8.000 de lei, fiind dispusă şi confiscarea valorică a cantităţii de aproximativ 11 m.c. de material lemnos în valoare de 3.000 de lei.

Şi în perioada următoare vor fi desfăşurate activităţi specifice în scopul respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului 28/1999 de către toţi operatorii economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale.