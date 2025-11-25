Controale rutiere pe „drumul morții” E85, zona Răcăciuni! S-au dat amenzi de peste 26.000 lei

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni, împreună cu cei din cadrul Biroului Rutier Bacău, au acționat în zona de competență pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Foto arhivă

În cadrul acțiunii care a avut loc pe 22 noiembrie, au fost legitimate 125 de persoane, controlate aproximativ 100 de autovehicule și au efectuat 70 de testări cu aparatele din dotare.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 41 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26.000 de lei, au reținut 3 permise de conducere, au retras 6 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Astfel de acțiuni vor continua.