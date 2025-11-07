Ziarul de Bacău

Control rutier cu surprize: peste 30 de kilograme de pește, descoperite în portbagajul unui bărbat din Bacău

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din municipiul Bacău, a fost oprit pentru control în trafic pe raza comunei Răcăciuni. Polițiștii au descoperit în portbagajul autoturismului său peste 30 de kilograme de pește.

În urma verificărilor efectuate, bărbatul nu a putut prezenta documente de proveniență pentru cantitatea de pește transportată. În cauză a fost solicitat sprijinul specialiștilor din cadrul D.S.V.S.A. Bacău, peștele fiind confiscat în vederea distrugerii, neputând fi redat mediului natural sau valorificat în condiții de siguranță alimentară.

Totodată, bărbatului i-a fost suspendată activitatea de pescuit comercial pentru o perioadă de 90 de zile, acesta fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.500 de lei, conform legislației în vigoare.

