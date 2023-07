Controversatul Gheorghe Tilibașa, primarul comunei Glăvănești, condamnat în primă instanță la 5 ani și 8 luni de închisoare

Gheorghe Tilibașa, primarul comunei Glăvănești, a fost condamnat de Judecătoria Onești la 5 ani și 8 luni de închisoare. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.

Controversatul edil are un întreg istoric al problemelor cu Legea, fiind chiar revocat din funcție în 2016. Tilibașa este ales din partea PNL Bacău, iar postul de primar îl ocupă din 2004.

Tilibaşa Gheorghe a fost trimis în judecată în 2019, iar instanța l-a găsit vinovat, pe 27 iulie 2023, pentru mai multe infracțiuni și l-a condamnat la: 3 ani închisoare, pentru sustragere sau distrugere de înscrisuri în formă continuată (86 de acte materiale săvârşite în perioada 27.02.2012-28.01.2016); 4 ani închisoare pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (86 de acte materiale săvârşite în perioada 27.02.2012-28.01.2016).

Instanța a anulat amânarea aplicării pedepsei de 1 an şi 6 luni, stabilite prin sentinţa penală pronunţată de Judecătoria Podu Turcului, în dosarul nr. 821/829/2015, și a stabilit pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată; 6 luni închisoare, pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată; 3 luni închisoare, pentru uz de fals în formă continuată.

La final, instanța de judecată a tras linie și l-a condamnat pe Gheorghe Tilibașa la 5 ani şi 8 luni închisoare. De asemenea, timp de 5 ani, are interdicție de a fi ales și de a ocupa funcții publice.

Primarul Tilibașa va trebui să achite Primăriei Glăvănești suma de 27.655 de lei. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.