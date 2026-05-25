Convocare A.G.E.A. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP SA

Prin prezenta, subsemnatul Todica C. Eugen, în calitate de administrator unic al societăţii S.C. SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP S.A. cu sediul in Bacau bl. Alexandru cel Bun nr. 11 A, jud. Bacau, in baza Legii 31/1990 republicata, in temeiul dispozitiilor art. 117 si urmatoarele, raportate la prevederile art. 113 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cat si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, vă convoc să participaţi, ca acţionari, la Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor din data de 29.06.2026, orele 1200 la sediul societăţii din Bacău, Bl. Alexandru Cel Bun nr. 11A, având ca ordine de zi:

Prezentare informării administratorului societății cu privire la derularea operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor societății și a celei de răscumpărare fracțiunilor de acțiuni noi rezultate, operaţiuni aprobate prin Hotarârea AGEA SQ 040 din 24.09.2025. Aprobarea structurii acționariatului și a capitalului social al societății, rezultate în urma finalizării operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor și a răscumpărării fracțiunilor de acțiuni. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, corespunzător noii structuri a acționariatului și noii structuri a capitalului social rezultate în urma operațiunii de consolidare. Mandatarea administratorului societății pentru a întreprinde toate acţiunile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocate prin prezenta şi efectuarea tuturor formalităţilor aferente acestora. Diverse probleme administrativ – organizatorice.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 30.06.2026, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Participarea actionarilor indreptatiti se va face direct pe baza de Carte de identitate, Buletin de identitate, Pasaport, sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala. Procurile speciale vor putea fi depuse cel tarziu pe data de 29.06.2026 ora 1100.

ADMINISTRATOR,

Todica C. Eugen