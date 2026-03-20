Convocator – SC Stofe Buhuși SA

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății STOFE BUHUŞI S.A. cu sediul în orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 36, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/52/1991, CIF RO 962838, reprezentat de ing. Ștefan Câmpanu – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu reglementările legale specifice, precum și cu cele ale Actului Constitutiv al societății, convoacă, la sediul acesteia, toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 9 aprilie 2026, care este data de referință, pentru:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27 aprilie 2026, ora 10.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea adunării, aceasta va avea loc a doua zi, 28 aprilie 2026, la aceeași oră și în același loc.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025; Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2025; Prezentarea Raportului auditorului financiar; Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2025; Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2025; Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026; Aprobarea datei de 26 mai 2026, ca dată pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum și aprobarea datei de 25 mai 2026 ca “ex date”.

În condițiile prevăzute de art. 117^1, alin (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 105, alin (5), din Legea nr. 24/2017, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până la 06.04.2026, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală direct, prin corespondență, prin mijloace electronice sau prin reprezentant cu împuternicire generală/ specială.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor numai dacă împuternicirea generală va fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat și numai dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 105, alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. Împuternicirea generală, în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului legal se va depune la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, împreună cu declarația data de reprezentantul legal al intermediarului, sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare. În cazul primei utilizări, declarația anterior menționată trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată.

Împuternicirile speciale pentru reprezentarea acționarilor, completate de acționari, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27/28 aprilie 2026”. Împuternicirile se pot transmite și prin e-mail, la adresa stofebuhusi@gmail.com. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul adunării generale, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.

Dacă acționarii doresc să își exercite dreptul de vot prin corespondență, formularele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, cu mențiunea scrisă în clar “Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27/28 aprilie 2026”.

Pentru acționarii persoane fizice, formularul de vot va fi trimis împreuna cu copia actului de identitate al acționarului. Pentru acționarii persoane juridice, formularul de vot va fi trimis împreună cu copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului și cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportată la data publicării convocatorului Adunării Generale, care atestă calitatea de reprezentat legal. Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății cu 48 de ore înainte de data adunările generale.

În situația în care acționarul care si-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul inițial exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentat în cadrul Adunării Generale. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care inițial a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului inițial exprimat prin corespondență, revocare semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Acționarii își pot exercita drepturile si prin mijloace electronice, în acest caz documentele se vor transmite pe adresa de e-mail: stofebuhusi@gmail.com sau pe site-ul societății: www.stofebuhusi.ro. având atașată o semnătură electronica extinsă.

Cu 30 de zile înainte de data desfășurării adunării, textul integral al tuturor documentelor se poate obține de la sediul societății și de pe website-ul acesteia, mai sus menționat,

Președintele Consiliului de Administrație,

ing. Ștefan Câmpanu