Convocator – Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență – Filiala Bacău

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență – Filiala Bacău

În temeiul art. 62 și art. 63 din O.U.G. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență și al art. 57 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență din 29.09.2007, republicat, Consiliul de Conducere al Filialei Bacău

CONVOACĂ

Adunarea Generală a membrilor pentru ziua de joi – 16.04.2026, orele 14:00, în Bacău, Hotel Dumbrava, Str. Dumbrava Roșie, nr. 2, mun. Bacău, cu următoarea ordine de zi:

Prezentarea situațiilor financiare, a raportului Comisiei de Cenzori, a raportului Consiliului de Conducere, a raportului Instanței Locale de Disciplină, a raportului auditorului financiar precum și prezentarea execuției bugetului Filialei pentru anul 2025; Aprobarea situațiilor financiare și a execuției bugetului pentru anul 2025, a raportului Consiliului de Conducere precum și descărcarea de gestiune a președintelui și a Consiliului de Conducere pe anul 2025; Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de activitate pentru anul 2026; Desemnarea delegaților filialei la Congresul Uniunii (4 membri); Diverse.

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar de membri, Adunarea Generală se va desfășura în aceeași zi și în același loc, la ora 14:30.

Membrii compatibili vor primi pe adresa de e-mail modalitatea de descărcare a materialelor aferente Adunării Generale, cu cel puțin 7 zile înainte de data AG (art. 58 alin. 3 din Statut).

Membrii care nu pot participa la adunare din motive întemeiate, dar doresc să mandateze un alt membru al filialei, sunt rugați să transmită prin e-mail filialei, mandatul (conform modelului publicat pe site-ul UNPIR) completat, cel târziu cu două zile înaintea datei anunțate pentru Adunarea Generală, urmând să fie prezentat în original la data și ora începerii AG. Un membru compatibil poate să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei.

Membrii filialei pot face propuneri pentru delegații la Congres, propuneri ce vor fi trimise pe e-mail la filială.

Consiliul de Conducere al U.N.P.I.R. – filiala Bacău

Președinte, Grigore Silviu-Cătălin