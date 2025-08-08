Convoi umanitar pentru Broșteni și Borca, trimis de PSD Bacău, Asociația „Fii bun pentru semenii tăi” și primarii din județ. CJ Bacău a acordat un ajutor financiar de 920.000 lei

Un convoi umanitar de 10 TIR-uri, încărcate cu materiale de construcții, generatoare, electrocasnice şi cazarmament, colectate cu ajutorul PSD Bacău, al Asociației „Fii bun pentru semenii tăi”, al primăriilor din Dofteana, Agăș, Asău, Balcani, Comănești, Mănăstirea Cașin, Moinești, Poduri, Solonț, Târgu Ocna și Zemeș, mobilizate de deputatul Vasile Budaca, și cu sprijinul europarlamentarului Dragoș Benea și al prefectului Claudiu Ilișanu, a fost trimis ieri în localitățile afectate de inundații: Broșteni – Suceava și Borca – Neamț.

Convoiul a fost însoțit de o delegație importantă din județul Bacău, formată din deputații PSD Lucian Bogdănel, Costel Dunava, Vasile Budacă, Adrian Popa și senatorul Ionel Floroiu, precum și de primarii comunelor implicate.

De asemenea, Consiliul Județean Bacău a aprobat și un sprijin de financiar de 920.000 lei: 800.000 lei pentru Broşteni (Suceava) şi 120.000 lei pentru Borca (Neamț).

„Cuvintele pot cu greu descrie sau cuprinde ce s-a întâmplat la Broşteni, unde un «potop istoric», cu precipitații de 560 litri/mp (…) Loiali mai vechiului nostru imbold, «Aproape de oameni, împreună la greu!», ne-am alăturat efortului umanitar convinşi că solidaritatea e verificată şi dovedită în momente de grea încercare (…) Băcăuanii sunt oameni atenți la dificultățile semenilor şi poate cea mai bună exemplificare a acestei atitudini este că – la mijlocul acestei săptămâni – Consiliul Județean a aprobat un sprijin financiar de 800.000 lei pentru Broşteni (Suceava) şi 120.000 lei pentru Borca (Neamț)”, a precizat eurodeputatul Dragoș Benea.

„Broșteniul de astăzi – cu un bilanț tragic de pierderi de vieți omenești, sute de case și anexe rase de pe fața pământului, sute de autovehicule avariate în totalitate sau dispărute, drumuri și rețele tehnico-edilitare distruse complet – are nevoie de mai multe lucruri pentru a-și reveni: solidaritate, resurse financiare, organizare, multă muncă și dragoste de semeni. Aceste «ingrediente» le-am văzut peste tot azi și îi felicit, pe președintele CJ Suceava Gheorghe Șoldan și primarul Alexandru Hurjui, pentru implicarea uriașă”, a spus președinta CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț.

Un rol important l-au avut și agenții economici și oamenii simpli din județul Bacău, care s-au implicat în această cauză umanitară și au donat pentru a-și ajuta semenii din cele două localități inundate.

„Mulțumesc comunităților din Dofteana, Agăş, Asău, Balcani, Comăneşti, Mănăstirea Caşin, Moineşti, Poduri, Solonț, Târgu Ocna şi Zemeş care mi-au fost alături. Mulțumesc agenților economici, transportatorilor si oamenilor simpli, dar MARI prin atitudine, care au facut posibilă această campanie umanitară. Mulțumesc colegilor mei din conducerea PSD Bacau care m-au sprijinit financiar”, a transmis deputatul Vasile Budaca.