Copil de 10 ani, bătut cu pumnii și izbit de calorifer și gresie de concubinul mamei. Agresorul a fost arestat preventiv

Un bărbat din municipiul Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe în modalitatea violenței în familie, după ce ar fi agresat fizic un minor în vârstă de 10 ani.

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, procurorii au dispus, la data de 6 ianuarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului. Din probatoriul administrat rezultă că faptele ar fi avut loc în dimineața zilei de 30 decembrie 2025, în jurul orei 08:30, la locuința comună.

Anchetatorii susțin că bărbatul l-ar fi lovit pe copil – fiul concubinei sale – cu pumnii și palmele în zona capului și a corpului, iar ulterior l-ar fi izbit cu capul de gresie și de calorifer. În urma agresiunii, minorul a suferit leziuni care au necesitat 2–3 zile de îngrijiri medicale.

Cazul a fost semnalat autorităților de un martor care l-a observat pe copil fugind desculț și îmbrăcat sumar pe o stradă din municipiul Bacău, într-o stare evidentă de teamă.

În aceeași zi în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, procurorul de caz a solicitat Judecătoriei Bacău arestarea preventivă a inculpatului. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Reprezentanții Parchetului precizează că aceste măsuri nu aduc atingere principiului prezumției de nevinovăție, inculpatul beneficiind de toate drepturile prevăzute de lege.

Comumicatul de presă:

Arestare preventivă – infracțiunea de lovire sau alte violențe în modalitatea violenței în familie, prev. de art. 193 alin. (1) și (21 ) lit. a) și b) C.pen. cu aplicarea art. 199 alin. (1) C.pen.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Prin ordonanța procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău din data de 06.01.2026 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe în modalitatea violenței în familie, prev. de art. 193 alin. (1) și (21 ) lit. a) și b) C.pen. cu aplicarea art. 199 alin. (1) C.pen.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, în data de 30.12.2025, în jurul orei 08:30, în timp ce se aflau la locuința comună, inculpatul a lovit persoana vătămată minoră, în vârstă de 10 ani, fiul concubinei sale, cu pumnii și palmele la nivelul capului și peste corp și de asemenea l-a lovit cu capul de gresie și calorifer, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Fapta a fost adusă la cunoștință organelor de urmărire penală de către un martor care l-a observat pe minor în timp ce fugea desculț și îmbrăcat sumar pe o stradă din municipiul Bacău, persoana vătămată fiind într-o vădită stare de temere.

La aceeași dată, procurorul a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

La data de 06.01.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău a admis propunerea astfel formulată și a dispus față de inculpat luarea măsurii arestului preventiv.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.