Copilă de 13 ani, violată de un tânăr de 25 de ani într-un apartament din Bacău

O copilă de 13 ani a fost violată de un tânăr de 25 de ani, într-un apartament din municipiul Bacău.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a adus la cunoștință publică faptul că, prin ordonanța din data de 11 noiembrie 2025, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul C.P., sub acuzația de viol săvârșit asupra unui minor. Având în vedere gravitatea faptei, procurorii au sesizat instanța de judecată competentă cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pe o perioadă de 30 de zile.

Potrivit procurorilor, faptele reținute s-au petrecut pe 1 septembrie 2025, când, la un imobil din Bacău, inculpatul C.P. (25 de ani) ar fi întreținut raporturi sexuale cu minora S.L.M. (13 ani) prin constrângere, punând-o în imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința.

Deși s-a decis punerea în mișcare a acțiunii penale, Parchetul subliniază că această etapă procedurală nu trebuie să afecteze principiul fundamental al prezumției de nevinovăție.

(sursa: comunicat de presă)