Cosmin Necula, replică dură după acuzațiile referitoare la prețul asfaltărilor SSPM: „Adevărul ascuns de minciunile viceprimarului Miroșeanu!”

Fostul primar Cosmin Necula, director general al SSPM, a remis Ziarului de Bacău o replică, după acuzațiile lansate de viceprimarul Liviu Miroșeanu, referitoare la prețurile practicate de compania Primăriei Bacău.

Potrivit managerului SSPM, Primăria Bacău achită acum, când nu mai asfaltează cu propria firmă, cu circa jumătate de milion de lei în plus. De asemenea, Necula face o trecere în revistă a eșecurilor actualei administrații și îl îndeamnă pe primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu să ceară demisia viceprimarului Liviu Miroșeanu:

Redăm integral afirmațiile lui Cosmin Necula:

După ce timp de aproape doi ani s-a pozat și lăudat pe rețelele sociale cu munca angajaților Societății de Servicii Publice, care executau reamenajări urbane, parcări, lucrări de reabilitare stradală, marcaje rutiere dl. viceprimar Miroșeanu a decis să își continue activitatea “prodigioasă” în cadrul administrației din care face parte, cu minciuni ce ascund dorința de a falimenta, probabil, societatea orașului dacă tot nu pot “să pună mâna” pe ea.

Dar să trecem direct la minciunile acestui personaj:

Anul 2021: Prețul la care SSPM a efectuat asfaltarea străzilor anul trecut a fost efectuată la prețul de: 84,52 lei/mp fără TVA spre deosebire de contractele semnate de viceprimarul Miroșeanu tot pentru asfaltare respectiv cu Firma privată 1 la prețul de 102,03 lei/mp fără TVA adică cu 20,72% mai scump si respectiv Firma privată 2 la prețul de 88.35 lei/mp fără TVA adică cu 4,33% mai scump. Anul 2022: Rezumând datele din contractele semnate de către dl. viceprimar Miroșeanu se vede lesne că Primăria Bacău a contractat, în acest an, mai scump cu 49,06% cu mediul privat decât a făcut-o în contractul similar încheiat cu SSPM, contract nr. 139092/325/4.05.2022, aflat în derulare. Ca și sumă, discutăm la un total contract executat de o diferența de 503.181,98 lei mai scump față de valorile contractuale încheiate cu SSPM.

Mai sunt necesare o serie de mențiuni:

Contractele cu mediul privat au fost încheiate ulterior contractului încheiat cu SSPM. Deci dl. viceprimar Miroșeanu nu poate să vină să spună că nu știa prețurile sau că nu știa că SSPM execută acest tip de lucrări. Eventualul profit pe care îl înregistrează SSPM este la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău și practic orice formă de profit a societății ar fi revenit orașului, pe când în momentul în care contractezi cu terții, profitul se va “externaliza” din visteria orașului. Cum acoperă dl. viceprimar Miroșeanu “gaura“/ diferența de 503.181,98 lei preț plătit în plus la totalul execuției contractuale către terți față de SSPM Bacău?

TABELE. Sursa: Cosmin Necula, director general SSPM

Trăgând o linie a celor doi ani de activitate a domnului Miroșeanu la cârma destinelor orașului observăm că Municipiul Bacău este pe cale să rateze aproape toate fondurile europene contractate, a se vedea lauda contractării a 4 km de pistă de biciclete din cei peste 30 de km câți au fost contractați și moșteniți de la vechea administrație, 0 (ZERO) proiecte administrative cu unele mici excepții, parcări, reamenajări stradale, etc. executate tot de SSPM Bacău și până în momentul de față 0 (ZERO) km de asfalt turnat de la momentul marilor sale “victorii” împotriva SSPM, respectiv încetarea contractului de delegare. Dar în schimb putem observa o creștere exponențială, cu multe zerouri a valorilor financiare alocate către colegul său de partid ce conduce SMUP Bacău.

Iar dacă este să ne amintim cum arăta orașul când fosta Direcție de Salubritate, Agrement și Parcuri era condusă cu mult mai puțini bani de către persoane competente, cetățenii vă pot indica cel mai bine. ZERO locuri de joacă reabilitate, angajări ”ciudate” pentru lipitorii de afișe și un haos general în Primăria Bacău.

Să nu uităm că prejudicierea sub diverse forme a patrimoniului SSPM Bacău, de către prepușii municipalității, înseamnă o gaură în portofelul băcăuanilor, și vă reamintim că la această societate nu puteți “pune mâna pe vreo coală de tablă” să fie cărată acasă de vreun “coleguț” de partid.

De acum orice, minciuni sau povești inventate de către dl. viceprimar Miroșeanu despre SSPM Bacău vor fi trimise instanței de judecată, pentru că nu pot permite acestui domn să arunce cu noroi în munca a zeci de oameni din cadrul societății.

PS. În timpul în care dumneata erai prefect și amplasai corturi gonflabile la preț de spital, SSPM Bacău construia secția externă a spitalului TBC și etajele 4-5 și parter a Spitalului Municipal, unde au fost salvate mii de vieți. Dar, îți mulțumim totuși că am reușit să obținem modica sumă de 35.000 lei strângând mizeria lăsată în urmă de dumneata și dezafectând corturile gonflabile ce le numeai spital.

PS2. Vă sugerez să sesizați sau să vă uitați pe practica Consiliului Concurenței, pentru a vedea cum se fac procedurile de achiziție publică.

PS3. Tăcerea șefului care coordonează activitatea administrativă din primăria municipiului Bacău, indică probabil acceptarea minciunilor spuse de acest domn și probabil o participare tacită la isprăvile administrative ale acestuia. În caz că nu, vă rog să solicitați demisia de urgență din funcția de viceprimar a acestui “domn”.