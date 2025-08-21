CRAB anunță finalizarea contractului de 20 de milioane lei pentru pregătirea aplicației investițiilor în apă și canalizare. Manager de proiect: „Un proces laborios și de durată!”

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a prezentat, miercuri, 20 august 2025, etapele prin care a trecut derularea unui contract de circa 20 de milioane de lei, esențial pentru întocmirea Studiilor de Fezabilitate și a documentațiilor de atribuire aferente programului regional pe care compania îl are în desfășurare. „A fost un proces laborios și de durată!”, a declarat Daniela Costrăș, manager de proiect, la conferința de presă organizată.

Istoricul contractului de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020 SMIS 106161

26 septembrie 2017: S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 126, primind astfel finanțare din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru Proiectul Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020, Cod SMIS 106161.

-Valoarea contractului de finanțare: 19.346.633,18 lei

-Valoarea cofinanțării din partea Uniunii Europene: 13.819.023,70 lei

-Valoarea contractului de finanțare, prin Actul adițional nr. 4: 20.538.870,02 lei

-Valoarea cofinanțării din partea Uniunii Europene: 13.457.920,71 lei

-Valoare decontată: 20.001.684,84 lei

Obiectivul Proiectului

Potrivit managerului Daniela Costraș, obiectivul proiectului a fost elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis, în iulie 2024, o instrucțiune prin care s-a acordat un nou termen de finalizare a activităților Proiectului, noul termen pentru finalizarea tuturor activităților din cadrul Proiectului fiind. 31-12-2025.

Data începerii Proiectului: 26-09-2017

Data finalizării Proiectului: 31-12-2025

Prin finanțarea obținută prin contractul de finanțare menționat mai sus, a fost implementat contractul de servicii Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020.

Acest contract de servicii semnat 06-01-2016, s-a finalizat prin ajungere la termen în data de 31-12-2023.

Acest contract de servicii a fost semnat cu Consorțiul S.C. TADECO Consulting S.R.L., S.C, Fichtner Water & Transportation GMB – S.C. AECOM Ingineria S.R.L. – S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L.

Valoarea contractului de servicii la semnare: 19.880.877,26 lei.

Consultantul a derulat următoarele activități:

1. Elaborarea Aplicației de finanțare și a documentelor suport

Rezultatul acestei activități a fost, semnarea, în data de 03-12-2020 a Contractului de finanțare nr. 423 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacăi, în perioada 2014-2020”, între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate a Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., în calitate de Beneficiar.

2. Elaborarea documentațiilor de atribuire și predarea acestora Beneficiarului în formă finală și sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfășurare a licitațiilor pentru contractele de lucrări, de servicii și de furnizare

Consultantul a elaborat, conform contractului, documentațiile de atribuire pentru toate cele 41 contracte de lucrări, 5 contracte de servicii și 4 contracte de furnizare echipamente.

3. Organizarea de seminarii/workshopuri. Seminariile au avut loc în luna iulie 2019.

Costrăș: „Termenele impuse prin contractul de finanțare pe PDD trebuie respectate ad literam”