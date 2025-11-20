CRAB anunță finalizarea proiectului major de modernizare a infrastructurii de apă și canalizare. 262.000 de băcăuani beneficiază de investiții

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a anunțat finalizarea proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, în cadrul unei conferințe de presă susținute ieri de directorul general adjunct Daniela Costrăș și managerul de proiect Elena Gabriela Ifrim. Evenimentul a avut loc în sala de ședințe a sediului CRAB, unde au fost prezentate rezultatele complete ale unui program de investiții început în urmă cu mai bine de un deceniu.

Investiții de peste 400 de milioane de lei în două faze

Proiectul, implementat în două etape distincte, a vizat modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și extinderea rețelelor de canalizare în principalele aglomerări urbane din județ: Bacău, Moinești, Buhuși, Dărmănești și Târgu Ocna. Beneficiare ale lucrărilor au fost și comunele limitrofe municipiului Bacău: Letea Veche, Hemeiuș și Mărgineni.

Cele două faze ale proiectului au avut o valoare totală de peste 400 de milioane de lei, fondurile provenind din programe operaționale europene dedicate infrastructurii de mediu.

Rezultate concrete ale proiectului

Conducerea CRAB a anunțat că toți indicatorii fizici au fost îndepliniți, fiind realizate:

Rețele de alimentare cu apă:

peste 10 km de rețele noi de distribuție,

reabilitarea stației de tratare a apei brute Cărăboaia.

Infrastructură de canalizare și epurare:

peste 150 km de rețele noi de canalizare,

aproape 23 km de conducte de refulare,

59 de stații de pompare,

6 stații de epurare modernizate sau construite.

Peste 262.000 de locuitori, beneficiari direcți

În total, proiectul aduce beneficii pentru aproximativ 262.000 de locuitori din județul Bacău, printr-o infrastructură modernizată și adaptată standardelor actuale de calitate și mediu.

Concret, în aceste aglomerări, prin Proiect, s-au realizat următoarele investiții :

Aglomerarea Bacău (Mărgineni, Letea Veche, Hemeiuș):

– reabilitarea statiei de tratare a apei Cărăboaia pentru un debit nominal de 800 l/s

– extinderea sistemului de canalizare, inclusiv colectoare de canalizare în lungime de 38 km, 18 staţii de pompare şi conducte de refulare în lungime de 4,6 km

– extinderea cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor uzate (SEAU) Bacău, cu o capacitate de 221.000 le

Aglomerarea Moinești:

– extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu o lungime de 4,5 km

– extinderea sistemului de canalizare, inclusiv colectoare de canalizare în lungime de 21,5 km, 4 staţii de pompare şi conducte de refulare în lungime de 5,8 km

– reabilitarea SEAU Moinești Nord pentru o capacitate de 25.520 le

– construcția unei noi SEAU la Moinești Sud cu o capacitate de 6.200 le

Aglomerarea Buhuși:

– extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu o lungime de 6,3 km

– extinderea sistemului de canalizare, cu colectoare de canalizare în lungime de 19,4 km, 11 staţii de pompare şi conducte de refulare în lungime de 5,2 km

– construirea unei noi SEAU în Buhuși cu o capacitate de 12.000 le

Aglomerarea Dărmănești:

– extinderea sistemului de canalizare, inclusiv colectoare de canalizare în lungime de 50,81 km, 16 staţii de pompare şi conducte de refulare în lungime de 4km

– construirea unei noi SEAU în Dărmăneşti pentru o capacitate de 11.965 LE;

Aglomerarea Tîrgu Ocna:

– extinderea sistemului de canalizare, inclusiv colectoare de canalizare în lungime de 24,12 km, 10 staţii de pompare şi conducte de refulare în lungime de 3,4 km;

– construirea unei noi SEAU în Târgu Ocna pentru o capacitate de 16.000 LE

Tehnologie modernă: GIS, modelare hidraulică și SCADA

În paralel cu execuția lucrărilor, CRAB a beneficiat de:

crearea unei baze de date GIS pentru întreaga infrastructură gestionată;

realizarea modelelor hidraulice ale rețelelor, cu inspecții CCTV și măsurători în teren;

definirea unui sistem SCADA modern pentru monitorizarea și controlul infrastructurii, pregătit pentru implementare la nivel centralizat.

Aceste instrumente cresc eficiența operațională, reduc pierderile de apă și permit intervenții rapide în caz de avarii.

O nouă abordare pentru gestionarea nămolurilor

Proiectul a inclus și elaborarea unei Strategii de management al nămolurilor rezultate din epurarea apei. Soluțiile recomandate diferă pe termen scurt, mediu și lung, vizând fie utilizarea pe terenuri agricole, fie valorificarea energetică în instalații specializate.

Beneficii pentru comunitate

Prin implementarea proiectului, gradul de acoperire cu servicii de apă și canalizare a crescut la 90% în aglomerările incluse. Modernizarea infrastructurii aduce numeroase avantaje:

apă potabilă la standarde europene;

reducerea poluării și protecția solului și apelor;

diminuarea pierderilor fizice de apă;

scăderea costurilor operaționale ale operatorului regional;

creșterea fiabilității sistemului pe termen lung.

Ce urmează: etapa a doua a dezvoltării

Proiectul actual reprezintă doar prima etapă a unui proces mai amplu. Următoarea etapă, deja pregătită prin studiile realizate în cadrul proiectului, vizează localitățile cu 2.000–10.000 de locuitori echivalenți, respectiv extinderea rețelelor de apă și canalizare în 40 de UAT-uri ale județului Bacău.

Planurile prevăd:

peste 378 km de rețele noi de apă;

peste 736 km de rețele de canalizare;

reabilitarea sau construcția a 3 stații de tratare și 4 stații de epurare.

Localitățile mici, sub 2.000 l.e., vor intra în etapa a treia.

Un proiect cu impact pe termen lung

„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” este considerat un proiect de succes pentru că nu doar a modernizat infrastructura existentă, ci a creat și baza tehnică, administrativă și strategică pentru extinderea rețelelor în tot județul, astfel încât serviciile de apă și canalizare să atingă, în timp, un grad de acoperire de 100%.

„Drumul nostru nu se oprește aici, avem proiecte de o valoare mult mai mare”, au precizat organizatoarele conferinței de presă. Totalul investițiilor va ajunge la circa 400 de milioane de euro.