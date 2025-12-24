Creditul de 55 de milioane de euro a fost respins de Consiliul Local. Primarul Viziteu va încerca din nou să treacă proiectul, după negocieri cu partidele

Consiliul Local Bacău a respins, în ședința de marți, proiectul de hotărâre privind contractarea unui împrumut de 55 de milioane de euro, propus de primarul Lucian-Daniel Viziteu. Inițiativa nu a reușit să strângă numărul necesar de voturi pentru a fi aprobată, în condițiile în care doar consilierii USR, PSD și AUR au votat „pentru”, în timp ce PNL, Partidul Verzilor, Ecologiștii și PMP fie s-au abținut, fie au votat împotrivă. Ședința nu a fost transmisă public.

Respingerea vine după un parcurs sinuos al proiectului. Creditul a fost introdus inițial pe ordinea de zi, dar primarul l-a retras pentru a modifica alocarea unor sume, în încercarea de a obține un sprijin mai larg în legislativul local. Revenit ulterior în dezbatere, proiectul a fost supus din nou votului, însă fără succes, consilierii refuzând să valideze această formă a împrumutului.

Împrumutul de 55 de milioane de euro era prezentat de administrația locală drept o soluție de finanțare pentru mai multe investiții aflate în planurile Primăriei Bacău, într-un context bugetar complicat și pe fondul presiunilor legate de cofinanțări și proiecte asumate anterior. De cealaltă parte, o parte a consilierilor locali și-au exprimat rezervele față de oportunitatea unui credit de asemenea dimensiuni, dar și față de modul în care ar urma să fie cheltuiți banii.

Potrivit informațiilor discutate în culise după ședință, este de așteptat ca primarul Viziteu să nu renunțe la acest demers. Surse politice indică faptul că proiectul ar putea fi repus pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare, până la finalul anului, timp în care edilul ar urma să poarte negocieri cu o parte dintre consilierii locali pentru a obține voturile necesare aprobării împrumutului.

Astfel, subiectul creditului de 55 de milioane de euro rămâne deschis, iar dezbaterea privind îndatorarea municipiului Bacău și prioritățile reale de investiții se anunță una intensă în perioada următoare.