Cresc prețurile la energie! E.On și Hidroelectrica trimit notificări clienților, cu noile tarife majorate

E.On și Hidroelectrica, principalii furnizori de energie electrică pentru locuitorii din județul Bacău, au început să trimită notificări clienților cu noile tarife.

Clienții E.ON au primit, recent, notificări privind actualizarea prețurilor, începând de la 1 aprilie. Astfel, prețul la energie va ajunge 1,59 lei/kwh cu TVA inclus. Acesta va fi valabil atunci când nu se va mai aplica plafonarea prețurilor de către Guvern sau în cazul în care clientul nu se încadrează în termenii acesteia. Deocamdată, Guvernul a anunțat continuarea plafonării doar până la sfârșitul lunii iunie.

La un preț normal de 1,59 lei/kWh, vorbim de o dublare a facturii, pentru cei ce au acum plafonat la 0,8 lei (consum între 100 și 255 kWh/lună), și de o creștere a facturii chiar de 130%, pentru cei ce plătesc acum, plafonat, 0,68 lei/kWh (cei cu consum lunar sub 100 kWh). Potrivit companiei, citate de Ziarul de Iași, aproape două treimi dintre clienții E.ON Energie România, însemnând 61%, consumă lunar sub 100 kWh de energie electrică, iar 94% se încadrează cu consumul lunar până în 255 kWh. „Contravaloarea medie a facturii pentru 61% dintre clienții noștri a fost în semestrul II al anului trecut de 28,36 lei, iar pentru cei cu consum între 100 și 255 kWh pe lună a fost de 124,34 lei. Pentru restul de 6%, cei cu un consum de peste 255 kWh/lună, factura medie a fost de 460,95 lei”, a transmis E. On pentru ZDI.

În cazul Hidroelectica, aleasă de o mare parte dintre băcăuani, compania a anunțat că, începând cu 1 aprilie 2025, va aplica o ajustare a prețului energiei electrice active pentru energia furnizată clienților săi. Furnizorul a mai informat că prețul final este influențat și de zona de distribuție, astfel că locuitorii județelor din Nord-Estul țării vor achita 1,11 lei/kWh. La fel, Hidroelectrica a precizat că majorarea nu îi vizează pe toți consumatorii, ci doar pe aceia cu un consum mai mare de 255 kWh/lună. Altfel spus, facturile acestor clienți unde se aplica plafonul de 0,68 lei, respectiv 0,8 lei/kWh sau vechiul preț, după caz, va fi înlocuit cu noul tarif. Asta însă, doar până la 1 iulie 2025.