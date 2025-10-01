Crimă oribilă în Neamț! Ucigașul a fost prins în Bacău, când încerca să ajungă la un prieten

O crimă oribilă a avut loc în localitatea Spiridonești din județul Neamț. O tânără de 20 de ani a fost ucisă de fostul iubit. Individul a rănit-o și pe mama fetei, care a fost dusă de urgență la spital. Suspectul a fost prins în județul Bacău, potrivit stirileprotv.ro.

Tânăra de 20 de ani și mama ei, de 37 de ani erau în curtea casei lor, în localitatea Spiridonești, când fostul iubit al fetei le-a atacat brutal. Martori neputincioşi au fost bunicii care stau în aceeaşi curte.

Agresorul a fugit imediat după atac. Mama rănită grav a cerut ajutor cu ultimele puteri. Echipajul de la Ambulanța Roman a găsit-o pe fată fără viață, ucisă cu o singură lovitură. Mama a fost transportată la spital în stare critică.

Între timp, suspectul a fost localizat de polițiști în Bacău. Încerca să ajungă la un prieten.

Apropiaţii femeilor spun că bărbatul şi fata ucisă se certau de ceva timp, după ce se despărţiseră. El era gelos şi nu suporta gândul că ea ar putea fi cu altcineva.