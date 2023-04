Criminalul din Onești și soția lui, condamnați definitiv. Daune morale de 2 milioane euro pentru rudele victimelor răpite și ucise de Gheorghe Moroșan

Gheorghe Moroșan, criminalul care a ucis doi muncitori pe care i-a ținut ostatici în balconul unui bloc din Onești, a fost condamnat definitiv la 37 de ani și 4 luni închisoare, pedeapsa fiind redusă la maximul general de 30 de ani.

Soția lui Moroșan, Aurelea, a fost condamnată la 12 ani închisoare pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal. Criminalul a fost obligat la plata unor daune morale ce însumează 2 milioane de euro.

Curtea de Apel Bacău a pronunțat astăzi decizia definitivă.

Soluția pe scurt: ”In baza art. 421 pct.1 lit.b Cod procedura penala; Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de apelantii inculpati MOROȘAN AURELEA si MOROȘAN GHEORGHE impotriva sentintei penale nr. 236/D/07.10.2022 pronuntata de Tribunalul Bacau in dosarul nr. 1632/110/2021.

In baza art. 422 Cod procedura penala deduce in continuare arestul preventiv de la data de 07.10.2022 la zi.

In baza art. 275 alin. 2 Cod procedura penala obliga fiecare apelant la plata sumei de 1 000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Definitiva.

Pronuntata, azi, 25.04.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.”

În sentința menținută se arăta: ”In baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b) si art. 45 C.pen., dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatului , aplica pedeapsa cea mai grea de 30 ani inchisoare la care adauga sporul obligatoriu de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 7 ani si 4 luni inchisoare, inculpatul avand de executat in final pedeapsa principala rezultanta de 37 (treizeci si sapte) ani si 4 (patru) luni inchisoare si pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 lit. a (dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice) si lit. b (dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat) C.p., pe durata a 5 (cinci) ani.

In temeiul art. 60 C.pen. reduce pedeapsa aplicata inculpatului la maximul general al pedepsei inchisorii prevazut de lege, respectiv 30 de ani de inchisoare.”

Zece părți civile din dosar, rude ale celor doi muncitori uciși, au primit fiecare daune morale de câte 200.000 de euro.