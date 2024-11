Crin Antonescu: „Ciucă nu are nicio șansă, se bate pentru locul 3!”. Reacție Dragoș Benea: „Pomelnicarii” de la PNL, demascați!

Crin Antonescu a explicat, într-o analiză pentru „Adevărul”, că Nicolae Ciucă nu are șanse să intre în turul al doilea, ba se bate pentru locul al treilea cu alți candidați „de dreapta”. „Inspirată analogia pe care fostul lider liberal, Crin Antonescu, a realizat-o, asociind punctajele PNL cu un pomelnic“, a reacționat eurodeputatul Dragoș Benea, pe Facebook.

Elena Lasconi, Mircea Geoană și Nicolae Ciucă nu au, a afirmat Crin Antonescu, nici măcar o șansă. Ei se vor bate pentru „medalia de bronz”, adică pentru locul 3, potrivit Adevărul.

„Mă tem că această competiție între Ciucă, Lasconi și Geoană este o luptă pentru medalia de bronz. Care medalie în alegerile prezidențiale nu are valoare, spre deosebire de Jocurile Olimpice”, mai spune el. În ce privește liberalul Nicolae Ciucă, Crin Antonescu crede că a fost cea mai proastă alegere pe care o putea face PNL. În plus, pe lângă faptul că Ciucă nu are carisma și flerul de care are nevoie un politician, el are și un staff de campanie mediocru.

„Cred că tot discursul reprezentanților PNL despre faptul că domnul Ciucă n-are cum să nu intre în turul 2 pentru că e un partid mare, mă refer la pomelnicul lui Rares Bogdan repetat de toți comunicatorii PNL-ului, nu ține foarte mult în momentul în care cineva important din partid, poate cel mai important în acest moment, domnul Bolojan, vine și face un apel aproape disperat la retragerea altor candidați de pe aceeași zonă de bazin electoral, pentru că acest lucru nu ne arată deloc siguranță. Arată mai degrabă că domnul Ciucă nu stă deloc bine, dincolo de faptul că în sondaje lucrurile arată destul de prost pentru el. În legătură cu ceilalți, domnul Simion pare avantajat de faptul că pe zona sa de electorat competiția e ceva mai puțin acerbă. Adică, totuși eliminarea Dianei Șoșoacă, s-ar putea să se dovedească a fi fost un punct de inflexiune în istoria acestor alegeri”, a spus Antonescu.

Benea: „Pomelnicarii” de la PNL, demascați de Crin Antonescu

„Inspirată, analogia pe care fostul lider liberal, Crin Antonescu, a realizat-o în ultimul interviu din Adevărul (link în primul comentariu), asociind punctajele PNL cu un pomelnic recitat, ca la serbarea de la grădiniță, de toți comunicatorii partidului”, a reacționat eurodeputatul Dragoș Benea.