Cristina Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău, despre viitorul Casei „Vasile Alecsandri”: „Sperăm ca reabilitarea să intre curând în linie dreaptă”

În contextul săptămânii dedicate Culturii și în apropierea Zilei Culturii Naționale, agenda Consiliului Județean Bacău a avut un accent special pe acest domeniu. Sub coordonarea Cristinei Breahnă-Pravăț, președinta CJ Bacău, au avut loc întâlniri de lucru cu managerii unor instituții culturale din județ, având ca obiectiv dezvoltarea unor parteneriate viitoare și consolidarea proiectelor culturale locale.

Un punct important al zilei l-a constituit întâlnirea mixtă cu reprezentanții Societății Culturale „Vasile Alecsandri”, ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și ai mediului de afaceri local, respectiv proprietari de imobile învecinate Casei „Vasile Alecsandri”.

„Scopul întâlnirii a fost identificarea celor mai bune soluții pentru optimizarea reamenajării și extinderii curții acestui monument cultural, a cărui reabilitare sperăm să intre curând în linie dreaptă”, precizează președinta CJ Bacău.

Întâlnire și cu reprezentanții conducerii Aeroportului Bacău

Agenda a inclus și o întâlnire de lucru cu reprezentanții conducerii Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, organizată în urma finalizării unei misiuni de audit intern. Scopul acesteia a fost aprofundarea recomandărilor privind îmbunătățirea cadrului procedural și a activității entității aeroportuare. În viziunea administrației județene, aeroportul reprezintă o veritabilă poartă de intrare în județ și în regiune, oferind primul contact al vizitatorilor cu identitatea culturală locală. Totodată, un aeroport modern facilitează accesul turiștilor către obiectivele culturale, sprijină turismul și susține industriile creative.

„Desigur, în aceeași zi de lucru, au existat și multe alte acțiuni, precum audiențele și activitățile curente, care nu au fost imortalizate toate în imagini, dar care contribuie esențial la buna funcționare a administrației, la sprijinirea comunității locale și, nu în ultimul rând, la susținerea, directă sau indirectă, a Culturii și la respectarea elementelor de identitate culturală” – Cristina Breahnă-Pravăț.