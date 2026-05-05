Criză politică și efecte economice. Deputatul Fechet: „5,23 lei costă un euro la începutul crizei politice forțate de PSD și AUR”

Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, susține că actuala criză politică generată de partidele Partidul Social Democrat (PSD) și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) are deja efecte vizibile asupra economiei, indicând creșterea cursului valutar până la 5,23 lei pentru un euro drept un semnal de alarmă major.

Într-o postare publică, Fechet descrie momentul actual drept un nou „T zero ratat” pentru România, în care o reformă considerată necesară și deja asumată de guvern a fost blocată brusc. Acesta face referire la programul de reforme susținut de premierul Ilie Bolojan și de Partidul Național Liberal, care ar fi fost întrerupt după aproximativ 300 de zile de guvernare.

Potrivit liderului liberal, demiterea guvernului prin moțiune de cenzură – a opta în ultimii 35 de ani – reflectă un model de blocaj politic devenit recurent în România. El avertizează că astfel de decizii au consecințe directe asupra economiei și societății, de la creșterea dobânzilor și afectarea investițiilor, până la scăderea încrederii generale.

Fechet susține că motivele reale ale demiterii nu țin de diferențe de viziune, ci de faptul că reformele au început să producă efecte concrete și să afecteze interesele unor grupuri. În opinia sa, pierderea privilegiilor și a influenței ar fi determinat reacția politică ce a dus la căderea guvernului.

„De fiecare dată când s-a deschis o fereastră pentru reformă, România a ratat”, afirmă deputatul, subliniind că aceste blocaje repetate generează costuri suplimentare pentru cetățeni, reflectate în prețuri mai mari și oportunități pierdute.

În concluzie, Mircea Fechet consideră că acțiunea PSD și AUR a dus la stoparea reformei fără a exista o alternativă clară pentru direcția țării, catalogând momentul drept „o zi neagră pentru România ambițioasă, muncitoare și dreaptă”.