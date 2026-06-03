Croco Onești, deținut de Damian Mereu, profit cu 10% mai mare în 2025 față de anul precedent

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Croco, producător de snackuri sărate şi dulci din Oneşti (judeţul Bacău), a terminat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 305 de milioane de lei (circa 62 mil. euro), în creştere cu 9% faţă de anul anterior, arată datele de la Ministerul de Finanţe, potrivit ZF.ro.

Compania a raportat un profit net de 94,5 milioane de lei, în creştere cu 10% faţă de anul anterior. Cu acest rezultat, marja profitului net raportată de companie se ridică la circa 30%, conform calculelor ZF. Astfel, Croco este compania cu una dintre cele mai mari marje de profit din industria alimentară şi una din puţinele care în ultimii 20 de ani nu au cunoscut pierderi nete.