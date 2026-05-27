Cum alegi mortarul potrivit de la MatHaus pentru diferite tipuri de lucrări 

Fie că ridici un perete nou, repari un gard sau aplici tencuială într-un apartament, mortarul influențează direct rezistența și comportarea în timp a lucrării. Dacă alegi greșit, apar fisuri, desprinderi sau infiltrații. Dacă alegi corect, obții o zidărie stabilă și un finisaj durabil.

Acest ghid te ajută să selectezi rapid mortarul potrivit din oferta MatHaus, în funcție de tipul lucrării, suport și condițiile de aplicare. Urmează pașii de mai jos și verifică de fiecare dată fișa tehnică a produsului.

1. Stabilește tipul exact al lucrării

Începe prin a defini clar ce urmează să execuți:

zidărie portantă sau neportantă;

montaj BCA în strat subțire;

zidărie din boltari sau blocuri de beton;

tencuială interioară sau exterioară;

aplicații expuse la temperaturi ridicate (șeminee, grătare).

Mortarul pentru zidărie are altă compoziție decât cel pentru tencuială. Primul trebuie să asigure rezistență la compresiune și aderență între elementele de zidărie. Al doilea trebuie să ofere protecție și o suprafață uniformă pentru finisaj.

Nu le folosi interschimbabil. În majoritatea cazurilor, diferențele de rețetă și granulometrie duc la comportări diferite la uscare și la încărcare.

2. Alege tipul de mortar: ciment, ciment-var sau special

Mortarele pe bază de ciment oferă rezistență bună la compresiune și la umiditate. Le folosești pentru zidării exterioare, garduri, socluri sau fundații ușoare.

Mortarele ciment-var au lucrabilitate mai bună și aderență crescută. Se utilizează frecvent la zidării uzuale și tencuieli tradiționale. Varul îmbunătățește plasticitatea și reduce riscul de fisurare.

Pentru aplicații speciale, alege produse dedicate:

mortar pentru BCA, aplicat în strat de 2–3 mm;

mortar refractar, pentru temperaturi ridicate;

mortare cu aditivi pentru rezistență la îngheț-dezgheț.

Verifică pe ambalaj conformitatea cu SR EN 998-2 (mortar pentru zidărie) sau SR EN 998-1 (mortar pentru tencuială). Aceste standarde stabilesc cerințele minime de performanță.

3. Ține cont de clasa de rezistență

Clasele M5, M10 sau mai mari indică rezistența la compresiune după 28 de zile, exprimată în N/mm². Pentru pereți portanți, proiectul tehnic specifică de regulă o clasă minimă. Respectă această cerință.

Pentru compartimentări interioare, în multe situații ajunge un mortar M5. Pentru garduri sau ziduri expuse la solicitări mecanice, se recomandă M10 sau superior.

Un exemplu potrivit pentru utilizare uzuală la interior și exterior este mz 50 de la Adeplast, disponibil pe MatHaus. Consultă fișa tehnică pentru a verifica domeniul de aplicare și consumul specific.

Nu alege o clasă inferioară față de cea prevăzută în proiect. Diferențele de rezistență pot afecta comportarea zidăriei în timp.

4. Verifică compatibilitatea cu suportul

Cărămida, BCA-ul și blocurile din beton au grade diferite de absorbție. BCA-ul, de exemplu, absoarbe rapid apa. De aceea, necesită adeziv special sau mortar dedicat aplicat în strat subțire. Dacă folosești mortar clasic, crești grosimea rostului și pierzi din performanța termică a peretelui.

Pentru suporturi foarte absorbante:

umezește ușor suprafața înainte de aplicare;

aplică amorsă, dacă producătorul recomandă acest lucru;

evită aplicarea în soare puternic.

Pentru beton neted, pregătește suprafața prin curățare și, unde este cazul, aplică un strat de amorsă pentru creșterea aderenței.

5. Ține cont de mediul de utilizare

Interiorul și exteriorul impun cerințe diferite. La exterior, mortarul trebuie să reziste la cicluri de îngheț-dezgheț și la umiditate. Alege produse care menționează explicit această utilizare.

Temperatura de aplicare contează. Majoritatea mortarelor se aplică între +5°C și +30°C. Sub 5°C, apa din amestec poate îngheța înainte de întărire. Peste 30°C, apa se evaporă prea rapid, iar rezistența finală scade.

Protejează zidăria proaspătă de ploaie, vânt puternic și soare direct cel puțin 24–48 de ore. Respectă instrucțiunile producătorului privind timpul de punere în operă și timpul de corecție.

6. Calculează corect consumul

Pentru zidărie, consumul depinde de dimensiunea blocurilor și de grosimea rosturilor. Verifică în fișa tehnică valoarea exprimată în kg/m³ de zidărie sau kg/m².

Pentru tencuieli, orientativ, ai nevoie de aproximativ 1,3–1,5 kg/m² pentru fiecare milimetru de grosime. Dacă aplici un strat de 10 mm pe 40 m², vei consuma în jur de 520–600 kg de material, în funcție de planeitatea suportului.

Adaugă o rezervă de 10%. Astfel eviți întreruperile și diferențele de nuanță sau comportament între loturi diferite.

7. Respectă pașii corecți de preparare și aplicare

Chiar și un mortar bun își pierde proprietățile dacă îl prepari greșit. Urmează acești pași:

Măsoară cantitatea de apă indicată pe ambalaj. Toarnă pulberea în apă, nu invers. Amestecă mecanizat 3–5 minute, până obții o pastă omogenă. Lasă materialul la maturat câteva minute, apoi reamestecă scurt. Aplică în intervalul de timp recomandat.

Nu adăuga apă după ce mortarul începe să facă priză. Această practică reduce rezistența și favorizează fisurarea.

Pe șantier, poartă mănuși și ochelari de protecție. Cimentul are reacție alcalină și poate irita pielea sau ochii.

8. Consultă documentația și cere sfatul unui specialist

Pentru proiecte complexe, cum ar fi case noi sau extinderi, lucrează pe baza unui proiect tehnic și discută cu dirigintele de șantier sau cu proiectantul. Respectă cerințele din normativele aplicabile și indicațiile producătorului.

Pe MatHaus găsești fișe tehnice detaliate pentru fiecare produs. Folosește filtrele din site pentru a selecta tipul de mortar dorit, verifică domeniul de aplicare și compară clasele de rezistență.

Dacă ai dubii între două produse, solicită recomandări înainte de achiziție. O alegere documentată te ajută să eviți reparații ulterioare și costuri suplimentare.