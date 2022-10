Cum au fost citați cu jandarmii fostul prefect Bulai și alți funcționari importanți din Primăria Bacău, în dosarul angajărilor ilegale. Declarații în exclusivitate de la proces!

Mai mulți actuali și foști angajați cu funcții importante în Primăria Bacău nu s-au prezentat de bunăvoie să depună mărturie în dosarul angajărilor ilegale de la cabinetul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Leonard Ioan Bulai, fost șef de cabinet al edilului și fost prefect, Ciprian Piștea, manager public, și Daniela Mihăilă, fostă secretară avansată șef de serviciu, au fost luați cu jandarmii, după ce instanța a emis mandate de aducere. O citație asemănătoare s-a folosit și pentru Ovidiu Popovici, secretarul general al municipiului.

FOTO: Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și Leonard Bulai (fost șef de cabinet și prefect USR)

Mandat de aducere pentru fostul prefect Bulai

Avocatul Leonard Ioan Bulai, fost șef de cabinet al primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu și fost prefect al județului Bacău, a fost citat pentru 1 iulie 2022, în calitate de martor, în procesul în care inculpați sunt foștii săi colegi din Primărie, Ion Barbu și Ionuț Avram. Pentru că nu s-a prezentat, instanța a emis un mandat de aducere (facsimil mai jos) și a anunțat Inspectoratul de Jandarmi Județean să-l pună în aplicare.

FACSIMIL: Mandatul de aducere pentru Leonard Ioan Bulai

Pentru Ziarul de Bacău, avocatul Bulai a declarat că procedura citării este normală, dar pentru el a fost o premieră, pentru că nu a mai fost martor într-un dosar penal. „La data la care am fost citat eram în concediu programat din timp, de aceea nu m-am prezentat”. Pentru ziua celei de-a doua citații, un jandarm l-a sunat și l-a întrebat dacă se prezintă, așa că nu a fost nevoie de prezența fizică a forțelor de ordine la ușa fostului prefect.

Ce a declarat Bulai în fața instanței de judecată

Redăm câteva dintre declarațiile făcute de Leonard Ioan Bulai:

Domnul Avram Ionuț a trimis secretarei domnului primar o adeverință, cred că eliberată de UAIC (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași – n.n), care atesta faptul că ar fi absolvit această instituție. Știu că mi s-a arătat acea adeverință, dar nu originalul, și încă de la început am spus că eu nu cred că adeverința este corectă, deoarece nu avea număr și dată și am considerat că o instituție publică nu eliberează adeverințe fără să fie înregistrate. I-am spus domnului Popovici (Ovidiu Popovici – secretar general al municipiului Bacău) că ar putea face verificări la universitate și știu că a făcut la universitate și telefonic, și în scris, iar răspunsurile venite au confirmat că nu este eliberată de universitate.

Unul dintre avocații apărării l-a întrebat pe fostul șef de cabinet când a fost angajat în Primăria Bacău, iar acesta a susținut că nu ține minte și a indicat „anul 2021”. De asemenea, Bulai a susținut sub jurământ că nu cunoaște detalii despre mai multe evenimente și situații din Primăria Bacău. În timpul anchetei DNA însă, fostul șef de cabinet a avut o memorie mai bună și l-a indicat în fața procurorului pe Ion Barbu drept principal vinovat. Acesta ar fi făcut angajările „fără a avea toate documentele, pentru a fi privit ca un aliat al noii conduceri”. Chiar și angajarea lui Bulai ar fi făcut-o tot Barbu, care i-ar fi înapoiat diploma de studii cu o arsură de țigară.

Leonard Ioan Bulai nu mai are acum nicio funcție publică, dar este vicepreședinte USR Bacău. În administrația Viziteu, firma sa de avocatură a încheiat mai multe contracte de asistență juridică cu Primăria Bacău și Teatrul Bacovia, din subordinea municipalității. De altfel, un sfert din banii cheltuiți anul trecut de administrația Viziteu pe servicii juridice au mers către firma lui Bulai.

Daniela Mihăilă: „Mi-a transmis la un moment dat domnul Avram să-i spun doamnei Dovleag să nu se mai agite, că o să-i aducă diploma”

Și pentru Daniela Mihăilă, secretara primarului Viziteu, a fost nevoie de mandat de aducere emis de instanță. Ea nu a putut fi contactată de Ziarul de Bacău pentru explicații, însă, potrivit unor surse, ea ar fi invocat nevoia prezenței la locul de muncă în ziua procesului. Mihăilă a fost avansată, tot în Primărie, șef serviciu Monitorizare și este una dintre persoanele de încredere ale lui Viziteu, căreia edilul îi încredințează chiar folosirea semnăturii electronice calificate.

„Am asistat și la discuțiile purtate între doamna Dovleag (de la Resurse Umane) și Avram lonut pe marginea aceluiași subiect. Și domnul Avram i-a spus doamnei Dovleag că o să aducă diploma. Mie mi-a transmis la un moment dat domnul Avram să-i spun doamnei Dovleag să nu se mai agite, că o să-i aducă diploma”, a declarat Mihăilă la DNA.

Referitor la funcția lui Ion Barbu, trimis în judecată pentru „participație improprie (sub forma înlesnirii) la infracțiunea de abuz in serviciu”, fosta secretară a declarat: „Legal, pe hârtie, nu era (șef la Resurse Umane – n.n), întrucât nu avea o dispoziție în acest sens”. Potrivit lui Mihăilă, conducerea Primăriei îl consulta totuși pe Barbu în chestiuni de resurse umane.

„Nu îmi amintesc datele exacte și cronologia evenimentelor!”, a susținut Mihăilă, la întrebarea despre măsurile luate pentru clarificarea problemei dosarelor de angajare ale celor doi consilieri ai primarului, Ionuț Avram și Andreea Cochior.

Ciprian Piștea: „Am auzit că o persoană a adus o adeverință care ar fi fost falsă”

Ciprian Piștea, administratorul public al Primăriei Bacău, a absentat la ședința la care a fost citat și s-a emis pe numele lui mandat de aducere cu jandarmii. „Eu am cutia poștală la 100 de metri de casă. Stau într-o casă într-un cartier cu barieră, pe un drum privat. Verific foarte rar cutia poștală, pentru că facturile și tot ce mai e vin online. Am văzut după mai mult timp două citații la proces venite pe adresa mea. Am sunat atunci la jandarmi și totul s-a rezolvat fără probleme”, a declarat Piștea, contactat de Ziarul de Bacău.

Ajuns în fața instanței, Ciprian Piștea a relatat ceea ce a știut despre scandalul angajărilor. „În perioada respectivă, am auzit că au fost cerute adeverințele de studii. Am auzit că o persoană a adus o adeverință care ar fi fost falsă, iar cealaltă nu a prezentat adeverința”, a declarat Piștea, în fața instanței de judecată.

Administratorul public a adăugat că l-a perceput pe Ion Barbu drept șef serviciu, însă de angajarea sa s-ar fi ocupat Ciprian Fantază, director executiv la Juridic.

Ovidiu Popovici: „Ni s-a răspuns că domnul Avram a fost exmatriculat!”

Ovidiu Popovici, secretarul general al municipiului Bacău, a depus mărturie tot după un mandat de aducere. „Explicația e simplă, nu eram în țară, ci în străinătate. Au sunat jandarmii și le-am spus că mă prezint”, a declarat Popovici.

La Tribunal, secretarul general a povestit că el a fost cel care a verificat veridicitatea documentelor furnizate de unul dintre consilierii lui Viziteu.

„De procedură s-a ocupat domnul Barbu, el tinea legatura cu cei de la cabinet, el le-a luat actele, el a întocmit referatul. Eu am aflat când a izbucnit scandalul, adică a început să apară în ziar. Doamna Rotaru de la resurse umane mi-a dus la cunoștință că domnul Avram și doamna Cochior nu au depus

documentele aferente. (…) Mi s-a părut absurd. Am fost la cei doi, i-am intrebat dacă au adus documentele. Mi-au zis că au dat declarație pe propria răspundere și că urmează să aducă adeverințe”, a spus Popovici în declarația de martor.

Secretarul general al municipiului Bacău a fost cel care a verificat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza veridicitatea adeverinței trimise de Ionuț Avram pe watsapp la secretara primarului. „Ni s-a răspuns că domnul Avram a fost exmatriculat după un an sau doi, s-a procedat la desfacerea contractului de muncă și recuperarea sumelor. Doamna Cochior nu a adus adeverință”, a afirmat Ovidiu Popovici.

Vom reveni cu detalii și exclusivități despre dosarul angajărilor din Primăria Bacău.