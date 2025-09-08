Cum începe școala, în județul Bacău? Conducerea Inspectoratului nu are semnale că începutul anului școlar va fi perturbat

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău anunță că nu are semnale că începutul anului școlar va fi perturbat de eventuale mișcări sindicale. „Legat de începerea cursurilor, nu există semnale cu privire la posibila perturbare a programului școlar, a declarat inspectorul școlar al județului Bacău, profesorul Ana-Maria Egarmin.

În ceea ce privește rețeaua școlară, 36 din cele 1.461 clădiri aparținând unităților de învățământ din județ nu dețin autorizație sanitară de funcționare, în principal din cauza lipsei sursei de apă curente și a canalizării. Totodată, 80 de clădiri nu dețin autorizație sau aviz de securitate la incendiu.

În județul Bacău există 162 de microbuze școlare, dintre care 84 sunt în gestiunea unităților de învățământ, iar restul în gestiunea primăriilor.

„Din cele 84 de microbuze, 16 sunt nefuncționale iar 52 sunt în stare precară, iar din cele ale unităților administrativ-teritoriale, două sunt nefuncționale iar 17 în stare precară”, a mai spus inspectorul școlar general al județului Bacău.

În ceea ce privește manualele școlare, s-au distribuit pentru toți cei aproximativ 5.500 de elevi înscriși în clasa întâi.

„În acest an școlar, sunt schimbate toate manualele de clasa a opta, care urmează să fie primite în depozitul ISJ Bacău, acestea fiind editate după programe noi, ceea ce înseamnă că toți elevii vor primi integral manuale noi la toate disciplinele. Până acum, au fost deschise și onorate integral toate comenzile pe învățământul primar (…) iar pe învățământul gimnazial, pe clasele a cincea, a șasea și a șaptea’, a precizat inspectorul școlar general, Ana-Maria Egarmin.

Manualele comandate și primite de ISJ Bacău au fost livrate către școli în proporție de 50% dar acest proces este în dinamică. (sursa: agerpres)