Cum începe școala, în județul Bacău? Conducerea Inspectoratului nu are semnale că începutul anului școlar va fi perturbat

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Bacău anunță că nu are semnale că începutul anului școlar va fi perturbat de eventuale mișcări sindicale. „Legat de începerea cursurilor, nu există semnale cu privire la posibila perturbare a programului școlar, a declarat inspectorul școlar al județului Bacău, profesorul Ana-Maria Egarmin.
În ceea ce privește rețeaua școlară, 36 din cele 1.461 clădiri aparținând unităților de învățământ din județ nu dețin autorizație sanitară de funcționare, în principal din cauza lipsei sursei de apă curente și a canalizării. Totodată, 80 de clădiri nu dețin autorizație sau aviz de securitate la incendiu.
În județul Bacău există 162 de microbuze școlare, dintre care 84 sunt în gestiunea unităților de învățământ, iar restul în gestiunea primăriilor.
„Din cele 84 de microbuze, 16 sunt nefuncționale iar 52 sunt în stare precară, iar din cele ale unităților administrativ-teritoriale, două sunt nefuncționale iar 17 în stare precară”, a mai spus inspectorul școlar general al județului Bacău.
În ceea ce privește manualele școlare, s-au distribuit pentru toți cei aproximativ 5.500 de elevi înscriși în clasa întâi.
„În acest an școlar, sunt schimbate toate manualele de clasa a opta, care urmează să fie primite în depozitul ISJ Bacău, acestea fiind editate după programe noi, ceea ce înseamnă că toți elevii vor primi integral manuale noi la toate disciplinele. Până acum, au fost deschise și onorate integral toate comenzile pe învățământul primar (…) iar pe învățământul gimnazial, pe clasele a cincea, a șasea și a șaptea’, a precizat inspectorul școlar general, Ana-Maria Egarmin.
Manualele comandate și primite de ISJ Bacău au fost livrate către școli în proporție de 50% dar acest proces este în dinamică. (sursa: agerpres)
Comentarii
sefulaexperti a zis
Era și culmea ca, după 3 luni de încasat bani de-a moaca, profesorașii epuizați să-și înceapă pseudo-munca cu o grevă. Cel mai mare risc al unei eventuale greve ar fi că și-ar da seama lumea că fără ei sau cu ei tot ies pe banda generații de analfabeți funcțional, votanți Aur sau necalificați numai buni pentru tirurile Europei.
Amelia a zis
Cand o sa te auzim ca plangi din cauza cheltuielilor nesimtite ale deputatilor din Parlament,atunci ai sa devii credibil. Esti exact acel pion de serviciu care indreapta ura cetatenilor impotriva acestei categorii profesionale ca sa ascundeti mizeriile voastre facute cu bugetul tarii. Deputatii au vacante mult mai lungi si isi permit sa ajunga si in Maldive la banii pe care ii castiga.Profesorii,daca sunt mai tineri,isi cauta un al doilea job pe timp de vara. Asta daca tot esti atat de deranjat ca sunt liberi vara, cand nu au cu cine lucra la clasa. Apropo,pentru sesiunile de bac din vara,cine crezi ca munceste? Femeia de serviciu?
cori a zis
omu e frustrat rau, dupa intelect si sloganuri pare a fi userist :))))))
sefulaexperti a zis
priviti, copii, la amelia, exemplul perfect de analfabet functional, citeste un text de 3 randuri si nu intelege nimic. 0(zero). sper ca nu e profesoara. eu zic de profesori, subiectul acestui articol, ea povesteste de parlamentari si alte lighioane. eu zic ca profesorii au luat 3 luni bani moca, ea abereaza cum unii isi iau al 2lea job vara. gen, banii de la primul job nu mai sunt moca, intelegi? si da, amelia, dupa rezultatele sistemului de invatamant ai putea zice ca scoala se face mai degraba cu femeia de serviciu. si sa stii ca asta cu ‘femeia de servicu’ are si un sambure de adevar, nu de putine ori gasindu-mi copiii in grija femeii de servicu ca „duamna” avea un coafor, o unghiuta…gen.
cat despre auristul „cori” ….la cate paranteze ai pus la zambetul ala cred ca din 2 neuroni cati aveai, unul si-a dat demisia, saracul, si ai ramas fara singura sinapsa. dar e ok la AUR. tocmai asta se cere.
Crina a zis
Te-ai și înmulțit…valeuuu!
cori a zis
exact ce spuneam…tipicul userist :))))) nu simpatizez deloc aur, din contra, dar decat cu ciudati useristi ca tine mai degraba ai ce discuta normal cu hauristii, macar la astia mai sunt si oameni normali in partid :)))) cand spui userist, vomiti si tragi apa :))))) fix userist …nema argumente, doar sloganuri goale, spalati pe creier, agresivi in discurs si atitudine, gura multa, minte putina :)))))
Dragos a zis
E liber la joburile astea cu 3 luni concediu si bani moca!
Chiar si acum sunt ore de luat, grabiti-va, in octombrie aveti prima vacanta!
Va opreste cineva?
Miha a zis
Care 3 luni de concediu? Cred ca faci confuzii cu prietenii tai din Parlament.Dupa judecata ta, nu ar trebui sa mai fie scoala in Romania.
sefulaexperti a zis
uite la miha alt tip de analfabet functional. dragos e sarcastic, ca sunt joburi in invatamant garla sa iei bani moca 3 luni, de altfel linia preferata de combatere a profesorasilor ( apropo, dragos, daca ne-am face toti lauze de profesori de unde v-ati mai lua salariile? asa, unii fraieri, ca mine, muncesc la privat sa producem taxe sa va ducem in spate, asa inapti cum sunteti) si miha, fiind o profesoara cu creierasul odihnit de atata vacanta nu percepe sarcasmul lui dragos. pentru sarcasm ai nevoie de un nivel cat de cat de inteligenta, nu foarte ridicat, dar macar sa cat sa nu iti curga scuipat din gura. si te mai miri ca astia scot generatii de votanti aur.