Cum poți scăpa de povara creditelor în franci elvețieni. Avocat: „Clienții băncilor plătesc aproape 5 lei/CHF. Cu procedura dării în plată, ajung la 3,5 lei/CHF!”

Clienții care au contractat de la bănci credite în franci elvețieni (CHF) poartă în continuare povara cursului înrobitor, de aproape 5 lei/CHF. Un avocat din Bacău, Daniela Popovici, cu experiență în lupta juridică împotriva practicilor bancare abuzive, îi sfătuiește pe cei care au astfel de credite să apeleze la procedura dării în plată. Pentru Ziarul de Bacău, Popovici a dezvăluit cum pot ajunge clienții băncilor să ramburseze creditele la un curs de maximum 3,5 lei/ CHF.

„Acum, oamenii plătesc ratele la un curs de 5 lei pentru un franc elvețian. Dacă parcurg procedura dării în plată, ajung la max 3,5 lei. Adaptarea este singura soluție, deci procedura este sigură, instanțele sunt obligate să o aprobe, să adapteze contractele pentru viitor. Oamenii își recuperează și cheltuielile de judecată”, a declarat avocata Daniela Popovici.

Legea nr. 77/2016 privind Darea în plată a unor bunuri imobile, în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, a suferit modificări semnificative, operate prin Legea 52/2020. Legea a fost promulgată de Președintele României la data de 13 mai 2020.

Băncile nu s-au lăsat și au contestat-o la Curtea Constituțională, dar pe 17 iunie, CCR a constatat că modificările sunt constituționale.

Legea Dării în plată permite reechilibrarea contractelor de credit doar prin intermediul instanțelor de judecată, în sensul suportării de către ambele părți, în cote egale, a majorării valorii CHF cu 52,6% față de valoarea de la data contractării creditului, dacă majorarea durează mai mult de șase luni.

Ca urmare a reechilibrării, consumatori vor plăti 3,30- 3.40 pentru un franc elvețian, și nu 4,9 lei, cum plătesc in prezent.

„Notificarea de dare în plată poate transmisă doar prin avocat, notar și executor. Ea suspendă automat plățile ratelor”, precizează avocata Daniela Popovici.

Cea mai așteptată prevedere legală este cu referire la impreviziune: să fie îndeplinită condiția privind impreviziunea (art.4 lit.e).

Legea nr. 77/2016, privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, a definit impreviziunea după cum urmează, prin completarea art.4 alin 1 cu alin.11:

Este de reținut și faptul că odată cu modificarea Legii nr. 77/2016, impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului. Astfel, instituția bancară care primeșe notificarea de dare în plată de la consumator are obligația de a dovedi neîndeplinirea de către debitor a condițiilor cumulative de admisibilitate, prevazute de art. 4 din Legea nr. 77/2016, modificată și completată prin Legea nr. 52/2020.

Un al aspect important este că de la data la care clientul depune notificarea de dare în plată, executările silite aflate în derulare se suspendă automat.

De asemenea, impreziunease consideră că există și are caracter absolut chiar și în cazul în care consumatorul care formulează notificare de dare în plată conform Legii 77/2016 a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, acesta fiind vândut, dar este în continuare executat silit, pentru restul de debit, prin alte forme de executare silită pentru datoria inițiala și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a imobilului ipotecat.

Chiar și în eventualitatea unei decizii favorabile băncii, în urma contestarii în fața instanțelor de judecată, a notificării de dare în plată emise de către client, părțile vor fi repuse în situația contractuală inițială. Restul sumelor vor fi datorate în conformitate cu graficul de rambursare, însă penalitățile și orice daune-interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificării de dare în plată vor putea fi pretinse numai dacă banca probează că datornicul a fost de rea-credință, atunci când a apelat la darea în plată.

Avocata Daniela Popovici a furnizat și două exemple de clienți care au apelat la procedura dării în plată. Sentințele date în Bacău sunt elocvente:

Respinge ca nefondată contestația formulată de creditoarea BANCA ROMANEASCA SA împotriva notificării de dare in plată depusă de intimați la data de 04 11 2020. Dispune adaptarea contractului de credit ipotecar (…) încheiat intre părți, in sensul că de la data introducerii contestației, 13 11 2020, toate sumele exprimate in CHF datorate de pârâții debitori in temeiul contractului vor fi calculate prin raportare la un curs de schimb RON-CHF format din: valoarea cursului de schimb RON-CHF de la data contractării creditului la care se adaugă jumătate din diferenţa dintre cursul de schimb RON-CHF de la momentul plății și cursul de schimb RON-CHF de la momentul contractării creditului. Obligă creditoarea să plătească intimatilor debitori suma de 2100 lei cheltuieli de judecată.

– Dosar 13871/180/2020, de la Judecătoria Bacău

Admite apelul declarat de apelanţii (…) în contradictoriu cu intimata OTP BANK ROMANIA SA, împotriva sentinţei civile (…) pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. (…), pe care o schimbă în totalitate după cum urmează: Admite în parte cererea de chemare în judecată, constată intervenirea impreviziunii şi adaptează, ca efect al impreviziunii, contractul de credit nr. (…) încheiat între apelanţi şi OTP Bank Romania SA, în sensul că ratele aferente creditului rămas de restituit la data de 24.11.2020 se calculează la o valoare a CHF de 2,2081 lei la care se adaugă jumătate din diferenţa dintre valoarea CHF de la data scadenţei fiecărei rate şi valoarea CHF de 2,2081 lei.

– Dosar 2079/180/2021 Tribunalul Bacău