Cum se face un site web?

Prezentarea unei afaceri nu a fost nicicand mai usor de realizat decat in prezent. Potentiali clienti sau consumatori de produse sau servicii pe care le propuneti pot analiza din confortul propriei locuinte oferta dumneavoastra. In acest sens, site-urile web au adus un mare plus tuturor antreprenorilor.

Utilitatea unui astfel de portal nu este doar de a vinde. Site-urile web pot avea ca si scop informarea publicului, precum este cazul site-urilor de stiri. Indiferent de scopul pentru care alegeti sa creati un site, trebuie sa aveti in vedere faptul ca exista anumite reguli pe care va trebui sa le urmati.

Fiind vorba despre o arie atat de vasta si complexa, am prezentat in urmatoarele randuri principalele aspecte asupra carora sa va orientati atentia atunci cand creati un site web.

Care sunt primii pasi in realizarea unui site web?

Scopul . Inainte de a incepe demersurile pentru realizarea site-ului, apare scopul, la fel cum este cazul oricarei alte actiuni. Veti crea un site pentru ca va fi de folos intr-un anumit sens, iar acest lucru trebuie sa il definitivati foarte bine pentru a putea trece la etapele urmatoare.

. Inainte de a incepe demersurile pentru realizarea site-ului, apare scopul, la fel cum este cazul oricarei alte actiuni. Veti crea un site pentru ca va fi de folos intr-un anumit sens, iar acest lucru trebuie sa il definitivati foarte bine pentru a putea trece la etapele urmatoare. Grupul tinta . Cui i se adreseaza site-ul? Categoria de persoane ce construieste majoritatea grupului tinta trebuie sa se regaseasca in site-ul pe care urmeaza sa il propuneti. Aceste persoane vor acorda atentie site-ului numai daca respecta anumite trasaturi specifice culturii, varstei s.a.

. Cui i se adreseaza site-ul? Categoria de persoane ce construieste majoritatea grupului tinta trebuie sa se regaseasca in site-ul pe care urmeaza sa il propuneti. Aceste persoane vor acorda atentie site-ului numai daca respecta anumite trasaturi specifice culturii, varstei s.a. Domeniul . Alegeti numele domeniul intr-un mod cat mai reprezentativ. Acesti primi pasi sunt foarte importanti pentru a da un start bun site-ului. Happy Advertisingeste echipa tanara si cu experienta care stie intotdeauna unde sa puna accentul pentru a maximiza fiecare dintre etapele crearii unui site web.

. Alegeti numele domeniul intr-un mod cat mai reprezentativ. Acesti primi pasi sunt foarte importanti pentru a da un start bun site-ului. Happy Advertisingeste echipa tanara si cu experienta care stie intotdeauna unde sa puna accentul pentru a maximiza fiecare dintre etapele crearii unui site web. Design – ul. In special daca vorbim despre un site care isi propune sa vanda, stim cat este de dificil sa ii faci pe clienti sa si ramana dupa primele click-uri, eventual sa si finalizeze o comanda. Consumatorii isi pierd imediat rabdarea pe un site banal, astfel ca design-ul joaca rolul sau foarte important in conversia vizitatorilor.

– In special daca vorbim despre un site care isi propune sa vanda, stim cat este de dificil sa ii faci pe clienti sa si ramana dupa primele click-uri, eventual sa si finalizeze o comanda. Consumatorii isi pierd imediat rabdarea pe un site banal, astfel ca design-ul joaca rolul sau foarte important in conversia vizitatorilor. Hosting–ul. Aceasta etapa este ca un liant intre dumneavoastra si potentialii clienti/vizitatori. Alegeti gazduirea website-ului pe termen lung, astfel incat functionalitatea sa nu fie pusa in pericol indiferent de trafic.

Acestea sunt primele detalii despre care ar trebui sa aveti deja o idee. Agentia cu care urmeaza sa colaborati va va adresa o serie de intrebari tocmai pentru a putea sa-si faca o idee despre cum va doriti sa arate aceasta pagina. Totodata, cu cat aveti mai multe detalii de oferit, cu atat procesul de realizare si promovare va fi mai eficient.

Este esential sa discutati inca de la bun inceput cu reprezentantii agentiei cu care lucrati despre toate detaliile pe care le aveti in minte. Ganditi-va exact cum doriti sa arate proiectul online, in ce mod il veti folosi si care sunt ideile pe care le aveti in acest moment, dar si pe termen lung.

Website-urile presupun interes continuu pentru eficienta maxima

Chiar daca site-ul este definitivat, atentia pe care o acordati in permanenta va fi un indicator al performantei de care va veti bucura ulterior. Dupa finalizarea site-ului, optimizarea este un alt pas elementar pentru a capta atentia clientilor/vizitatorilor.

De regula, o incarcare mai greoaie de 2-3 secunde ii face intr-o proportie foarte mare pe vizitatori sa apese butonul „X” si sa paraseasca site-ul. Acest lucru se intampla uneori chiar si fara ca acestia ajunga in fata informatiilor care ii interesau.

Daca pana la crearea lui nu ati considerat crearea site-ului ca fiind o treaba de specialist, din acest moment ar trebui sa fiti convinsi de acest lucru. Optimizarea este o etapa la fel de importanta precum celelalte, iar de acest lucru se vor ocupa persoane profesioniste. Acestea se vor asigura ca pe parcursul timpului petrecut pe site, fiecare informatie solicitata de vizitator va fi afisata in cel mai scurt timp.

In plus, Happy Advertising este agentia cu un succes impresionant in clasarea site-urilor pe cele mai ridicate pozitii. In acest mod, site-ul dumneavoastra va ajunge mai curand in atentia consumatorilor. Un site care arata bine, livreaza informatii de calitate, dar care nu ajunge la publicul tinta nu poate fi catalogat ca fiind un proiect de succes. Experienta in mediul online este un drum lung pe care va trebui sa-l parcurgeti, dar avand alaturi specialisti suntem siguri ca o sa va bucurati din plin de decizia de a alege promovarea online!