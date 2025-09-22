Curățenia de toamnă în cele 22 de comune! SOMA și ADIS Bacău organizează campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase

SOMA și ADIS Bacău organizează campania de colectare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase, pentru populația din cele 22 comune limitrofe, în perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2025.

Curățenia de toamnă este momentul ideal ca cetățenii să se poată debarasa responsabil de obiectele adunate prin gospodării. Campania are loc după următorul program:

29 septembrie: BEREȘTI BISTRIȚA, BUHOCI, CLEJA, RACOVA;

30 septembrie: FARAOANI, FILIPEȘTI, GÂRLENI, GIOSENI, PRĂJEȘTI;

01 octombrie: ITEȘTI, HEMEIUȘ, HORGEȘTI, SARATA, SĂUCEȘTI;

02 octombrie: LETEA VECHE, LUIZI CĂLUGĂRA, MĂGURA, MĂRGINENI;

03 octombrie: NICOLAE BĂLCESCU, RĂCĂCIUNI, TAMAȘI, TRAIAN.

În cadrul campaniei deșeurile voluminoase și periculoase vor fi ridicate din fața locuințelor individuale ale cetățenilor.

„Vă reamintim faptul că această campanie este destinată EXCLUSIV persoanelor fizice. În cadrul campaniei deșeurile voluminoase și periculoase vor fi ridicate din fața locuințelor individuale ale cetățenilor. Avem rugămintea să aveți deșeurile scoase la poartă începând cu ora 07:00 și să anunțați la primărie faptul că aveți deșeuri voluminoase sau periculoase pentru a fi notată adresa dvs. Vă mulțumim!”, transmit reprezentanții SOMA Bacău.

Ce sunt deșeurile voluminoase?

Deșeurile voluminoase sunt deșeurile solide de mari dimensiuni, care nu pot fi depozitate în containerele și igluurile normale de deșeuri. De asemenea, acestea nu pot fi transportate de mașinile obișnuite, care colectează deșeurile reciclabile și reziduale.

Printre exemplele de deșeuri voluminoase, care vor fi ridicate în această campanie, se numără: mobilierul de grădină, cel din locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie, instalații de fitness, joacă sau întreținere corporală, dar și obiecte textile de mari dimensiuni.

Ce sunt deșeurile periculoase?

Sunt considerate deșeuri periculoase toate elementele care pot provoca poluare gravă sau reprezintă risc pentru oameni și animale. Acestea nu trebuie aruncate la gunoiul rezidual, ci trebuie colectate separat.

Cele mai comune deșeuri periculoase produse de gospodării sunt: medicamentele, insecticidele, pesticidele, erbicidele, lacuri și vopseluri, cleiuri și adezivi, diverse recipiente cu produse de curățat (detergenți), baterii și acumulatori, becuri arse, lichid de frână și lubrifianți, spray-uri și recipiente sub presiune care încă au conținut ș.a.

Mai multe detalii despre colectarea deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.998.