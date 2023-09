Curățenie în Pădurea Șerbănești. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a participat alături de alți voluntari, la inițiativa Let’s Do It, Romania!

Mircea Fechet, ministrul băcăuan al Mediului, a participat, azi, la o acțiune de curățenie în Pădurea Șerbănești.

„Am îmbinat astăzi două lucruri care îmi sunt foarte dragi: protecția mediului și grija pentru județul meu, Bacău. În Pădurea Șerbănești, alături de voluntarii veniți, am participat la cea de-a zecea Zi de Curățenie Națională, o inițiativă a Let’s Do It, Romania!, care a devenit deja o tradiție. Ca de fiecare dată când am avut ocazia, i-am luat și pe băieții mei cu mine, pentru că responsabilitatea față de natură se învață cel mai bine în copilărie”, a declarat ministrul Fechet.