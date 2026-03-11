Cursuri gratuite pentru pregătirea la BAC 2026, oferite de Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează cursuri de pregătire gratuite pentru Bacalaureat 2026 destinate elevilor din anii terminali. Pentru a veni în sprijinul acestora, profesori de prestigiu din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău vor parcurge programa şi subiectele pentru disciplinele Matematică și Limba şi literatura română.

Cursurile pentru disciplina Matematică se vor organiza în fiecare sâmbătă, iar pentru disciplina Limba şi literatura română, se vor desfăşura în fiecare duminică, între orele 10:00-13:00, corp D, parter, în sala DP18, începând cu 14 martie până pe 24 mai 2026 (excepție sărbătorile legale).

Date de contact: