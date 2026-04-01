Curtea de Apel București admite contestația Precon Transilvania și dispune reevaluarea ofertei la licitația pentru DEx Bacău–Piatra Neamț

Lovitură pentru contractul de 6,77 miliarde lei: instanța anulează parțial rezultatul licitației și obligă CNIR să reanalizeze oferta clasată pe primul loc financiar.

Curtea de Apel București a admis în parte plângerea depusă de asocierea condusă de Precon Transilvania, în cazul licitației controversate pentru drumul expres Bacău–Piatra Neamț, un contract estimat la 6,77 miliarde de lei.

Instanța a decis reevaluarea ofertei depuse de Precon Transilvania, anulând parțial rezultatul procedurii de atribuire, ceea ce poate schimba ierarhia finală a ofertanților.

Contractul fusese atribuit, în mod surprinzător, unei asocieri conduse de compania Danlin XXL, firmă din județul Neamț. Decizia a stârnit reacții, în condițiile în care oferta acesteia a fost semnificativ mai mare decât cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Conform datelor din licitație, Danlin XXL s-a clasat pe locul al treilea, cu o ofertă mai scumpă cu aproximativ 600 de milioane de lei (circa 120 de milioane de euro) față de cea depusă de asocierea Precon Transilvania, clasată pe primul loc din punct de vedere financiar.

Decizia Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) a generat un val de contestații, blocând semnarea contractului.

Cine a depus oferte?

În cadrul procedurii, CNIR a primit șapte oferte din partea unor companii și asocieri din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina:

Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. – ofertant unic;

asocierea Trace Group Hold (lider), Yüksel İnşaat Anonim Şirketi, Citadina 98, Oldroad Construct, Creative Road Design, ADD Global Design S.R.L., Tancrad;

asocierea SA & PE Construct S.R.L. (lider), Tehnostrade S.R.L., Spedition UMB;

asocierea Precon Transilvania S.R.L. (lider), Automagistral-Pivden S.R.L., Conextrust;

asocierea Bog’Art (lider), Rotary Construcții Mentenanță, Concelex, X-Way Infrastructure;

asocierea Biskon Yapı Anonim Şirketi (lider), Ilgaz Construction, Straco Holding;

asocierea Danlin XXL (lider), Groma Hold Ltd, Intertranscom Impex S.R.L., Evropeiski Patishta, Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi.

Motivarea Curții de Apel București este clară:

„Admite în parte plângerea PRECON TRANSILVANIA SRL. Modifică în parte decizia Consiliului nr. 500 / C2 / 5056 / 5108 / 5143 din data de 20.02.2026, în ceea ce privește contestația PRECON TRANSILVANIA SRL cu raportare la propria ofertă, astfel: Admite contestația PRECON TRANSILVANIA SRL în ceea ce privește oferta proprie. Anulează în parte Comunicarea nr. 101/1741/16.12.2025 și Raportul procedurii nr. 101/7341/16.12.2025, numai în ceea ce privește evaluarea ofertei PRECON TRANSILVANIA SRL. Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei PRECON TRANSILVANIA SRL, în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, în conformitate cu considerentele reținute în prezenta hotărâre. Respinge cererile de intervenție accesorie formulate de BOGART SRL și Danlin XXL, în raport de contestația Precon Transilvania SRL. Respinge, ca nefondate, plângerile formulate de petenții Bogart SRL și SA&PE SRL. Respinge cererea de suspendare a procedurii, ca rămasă fără obiect. Respinge cererea de sesizare a ANAP și a C.C., ca inadmisibile. Definitivă.”

Prin această decizie definitivă, instanța obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta Precon Transilvania, ceea ce poate conduce la schimbarea câștigătorului.