Dacia, „regina” taxiurilor din Bacău: aproape două treimi din totalul mașinilor autorizate sunt ale mărcii autohtone

Parcul de taxiuri din municipiul Bacău număra, la început de septembrie 2025, exact 755 de autorizații active, iar imaginea este una elocventă pentru preferințele șoferilor. Dacia domină categoric, cu 491 de autoturisme, ceea ce înseamnă aproape două treimi din total. Practic, pe străzile orașului este imposibil să nu întâlnești un Logan sau o altă versiune a mărcii românești, aleasă de taximetriști pentru costurile reduse de întreținere și accesibilitatea pieselor.

Pe locul al doilea se situează Renault, cu 71 de mașini înmatriculate ca taxi, urmat de Skoda (61) și Volkswagen (50), mărci care au prins teren în ultimii ani, mai ales prin fiabilitatea modelelor și confortul oferit pasagerilor. În plan secund se regăsesc Opel (17), Toyota (13) și Ford (12), completate de câteva Fiat-uri (8), Peugeot-uri (7) și Hyundai-uri (7).

Restul mărcilor sunt mai degrabă exotice pe piața locală: câteva Suzuki și Citroën (câte 4 fiecare), trei Seat și trei Chevrolet, două Honda și chiar câte un BMW și un Nissan, folosite ocazional ca taxiuri în Bacău.

Statisticile confirmă că piața locală rămâne ancorată în soluții practice, cu accent pe costuri mici și rezistență în timp, în timp ce prezențele occidentale sau asiatice dau doar culoare peisajului. În esență, Dacia continuă să fie coloana vertebrală a transportului urban de persoane din municipiu, iar diferența față de celelalte mărci este covârșitoare.