DAN Air a împlinit un an de activitate pe Aeroportul Bacău. „Am reușit să creștem performanța”

Compania românească DAN Air a împlinit un an de activitate pe Aeroportul din Bacău. Borna a fost marcată printr-o conferință de presă în care conducerea operatorului aerian, alături de șefii Aeroportului Internațional „George Enescu”, a vorbit despre reușitele colaborării.

Foto: Directorul AIGE, Radu Bezniuc, înmânează o diplomă CEO-ului DAN Air, Matt Ian David

CEO-ul DAN Air, Matt Ian David, a declarat că performanța companiei a crescut în ceea ce privește zborurile fără întârzieri, iar cifrele situează compania peste media europeană.

„Am reușit să creștem performanța de anul trecut. Zborurile noastre regulate sunt on-time 96%. Avem întârzieri de sub 3 ore circa 3% și peste 3 ore de sub 1%. Față de anul trecut am crescut un procent la performanța on-time. Media în Europa este undeva la 90% deci mai mult de 96-97 de procente nici nu putem spera deoarece defecțiunile ce pot apărea sau restricțiile operaționale sunt inerente. Așa că nu o să vă spun că o să ajungem la 100%. E ceva de dorit dar nu este de atins în domeniul nostru”, a declarat Matt Ian David.

De asemenea, numărul destinațiilor acoperite de DAN Air a ajuns la 13, fiind de departe cel mai important operator de pe Aeroportul Bacău. „Am crescut și rutele pe care le operăm. Acoperim 13 destinații în 7 țări. Vom continua programul de vară cu două aeronave la Bacău. La fel și cu programul de iarnă pentru a face față cererii de sărbători”, a mai precizat CEO-ul companiei.

„Efortul financiar depășește veniturile”

De cealaltă parte, conducerea Aeroportului a apreciat efortul făcut de DAN Air, care a contribuit la succesul revigorării traficului aerian din Bacău. AIGE a atins recent pragul de 500.000 de pasageri, marcând cea mai mare creștere de trafic aerian din țară.

„Știm foarte bine ce înseamnă efortul unei companii aeriene să lanseze o destinație. Dar tocmai 13, este un efort imens într-o perioadă extrem de scurtă. Este un efort financiar foarte mare, care depășește veniturile pe care le poate încasa la acest moment. În același timp, efortul nostru, al echipei de pe Aeroportul Bacău, e de a asigura cele mai bune condiții pentru Dan Air. Este operatorul care a acceptat provocarea și a fost dispus să creadă în strategia noastră de dezvoltare”, a declarat Radu Bezniuc, directorul AIGE.