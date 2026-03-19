DAN AIR amână lansarea unor zboruri externe din Bacău. Noile curse ar putea decola din iunie

Compania aeriană DAN AIR a decis amânarea lansării mai multor rute europene programate să fie operate din Bacău și București, pe fondul creșterii semnificative a prețului kerosenului.

Reprezentanții operatorului aerian explică într-un comunicat de presă faptul că, în ultimele săptămâni, costul combustibilului pentru aviație a înregistrat o majorare de peste 50%, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Această evoluție a generat presiuni considerabile asupra bugetelor de operare.

În aceste condiții, compania a decis să amâne lansarea zborurilor către mai multe destinații europene, inclusiv Barcelona, Madrid, Paris Beauvais, Valencia și Treviso, rute care urmau să fie inaugurate la începutul lunii aprilie.

Potrivit noilor estimări, cursele vor deveni operaționale începând cu data de 14 iunie 2026. Oficialii DAN AIR precizează că acestea sunt singurele zboruri afectate de această decizie, restul programului de operare rămânând neschimbat.

Ce spune comunicatul Dan Air?

Modificări operaționale importante

DAN AIR amână lansarea unor rute europene pe fondul creșterii accelerate a prețului kerosenului, generate de conflictul din Orientul Mijlociu

Dragi pasageri,

Vă informăm, în mod transparent, despre o schimbare importantă privind lansarea unor rute noi din rețeaua DAN AIR.

În contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al impactului direct asupra pieței globale de combustibil, prețul kerosenului a crescut cu peste 50% în ultimele săptămâni. În aceste condiții, suntem nevoiți să luăm măsuri responsabile pentru a proteja sustenabilitatea operațiunilor noastre.

Astfel, lansarea zborurilor către Barcelona (BCN), Madrid (MAD), Paris Beauvais (BVA), Valencia (VLC) și Treviso (TSF), programate inițial pentru 1 aprilie 2026, va fi amânată. Acestea sunt singurele rute afectate, iar noua dată de lansare este 14 iunie 2026.

Știm că mulți dintre voi așteptați aceste noi conexiuni și ne pare sincer rău pentru orice inconvenient creat, care v-a dat peste cap planurile de călătorie.

În prezent, costurile cu combustibilul reprezintă aproximativ 40% din totalul cheltuielilor operaționale, iar în contextul actual, această pondere poate ajunge până la 60%. Fără astfel de măsuri, aceste creșteri s-ar reflecta inevitabil în prețul biletelor, care ar deveni semnificativ mai mari și mai puțin accesibile pentru foarte mulți dintre pasageri.

Decizia noastră are un scop clar: să evităm transferarea acestor costuri suplimentare direct către voi și să menținem, în același timp, stabilitatea și eficiența operațiunilor pe termen lung.

Este important de menționat că această situație afectează întreaga industrie aviatică, iar mai multe companii aeriene europene au luat decizii similare nouă și-au ajustat deja programele de zbor din aceleași motive.

Pasagerii care au deja rezervări pe rutele afectate vor fi contactați direct de echipa noastră sau prin intermediul agențiilor de turism și li se vor oferi opțiunile de asistență.

În această perioadă, vom continua să operăm și să consolidăm rutele existente, menținând standardele cu care v-am obișnuit, în timp ce monitorizăm atent evoluția situației.

Ne menținem angajamentul față de planurile de dezvoltare și estimăm lansarea acestor rute începând cu 14 iunie 2026, în funcție de evoluția condițiilor.

Ne cerem încă o dată scuze pentru disconfortul creat. Vă mulțumim pentru încredere și pentru înțelegere.