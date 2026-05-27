DAN AIR analizează vânzarea companiei sau atragerea unui partener strategic

Compania aeriană românească Dan Air, cel mai important operator de pe Aeroportul Bacău, analizează posibilitatea vânzării integrale a afacerii sau atragerea unui partener strategic, în contextul planurilor de extindere pe piețele din Europa și Orientul Mijlociu. Informația a fost anunțată de publicația de specialitate BoardingPass.ro.

Potrivit companiei, acționarul unic a început un proces de „analiză strategică” prin care sunt evaluate mai multe scenarii pentru viitorul operatorului aerian. Reprezentanții Dan Air spun că decizia vine în cadrul unei noi etape de dezvoltare a companiei, după extinderea operațiunilor regulate și ACMI din ultimii ani.

Oficialii transportatorului susțin că principala intenție a proprietarului este ieșirea completă din companie. Totuși, fondatorul Dan Iuhas ia în calcul și varianta atragerii unor investitori sau parteneri strategici care să contribuie la extinderea flotei și a rețelei de rute.

Operatorul aerian și-a extins în ultimii ani activitatea și pe aeroportul „George Enescu” din Bacău, de unde operează curse către mai multe destinații din Europa de Vest. De asemenea, compania intenționează să lanseze noi rute din București către Amman, Bagdad, Baku, Beirut, Cairo, Tbilisi și Erevan.

Reprezentanții Dan Air au transmis că activitatea companiei va continua normal pe durata procesului de analiză, iar toate zborurile și proiectele aflate în desfășurare vor fi operate conform planificării.

