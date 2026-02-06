Date ISU Bacău: Peste 40% din incendiile din ianuarie au fost cauzate de coșurile de fum defecte

În luna ianuarie 2026, în județul Bacău, pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 72 de incendii. Dintre acestea, mai bine de jumătate au fost cauzate de coșurile de fum defecte sau necurățate corespunzător.

Foto: arhivă

Analiza incendiilor produse în luna ianuarie indică faptul că cea mai frecventă cauză probabilă de producere a acestora a fost coșul sau burlanul de fum defect, deteriorat ori necurățat, situație identificată în 30 de cazuri, reprezentând aproximativ 41,7% din totalul incendiilor înregistrate în această perioadă.

„Aceste date evidențiază necesitatea respectării măsurilor de prevenire după cum urmează: verificați coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.); curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare; -păstrați distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului, astfel încât aceasta să nu fie mai mică de 10 cm”, transmite ISU Bacău.

Misiunile și intervențiile desfășurate de ISU Bacău, în ianuarie 2026

Pe lângă stingerea incendiilor, pompierii băcăuani au mai intervenit, pe parcursul lunii ianuarie, în alte aproximativ 1.000 de misiuni în scopul protejării vieții, bunurilor și mediului.

Din totalul misiunilor desfășurate, 655 au reprezentat solicitări pentru ajutor medical de urgență, echipajele SMURD intervenind pentru acordarea primului ajutor calificat și transportul persoanelor către unități medicale.

Totodată, pompierii militari au executat două misiuni de descarcerare, precum și 38 de intervenții pentru asistența persoanelor aflate în situații de risc. În aceeași perioadă au fost desfășurate 108 misiuni de recunoaștere, 63 de deplasări fără intervenție, 68 de alte intervenții, 5 misiuni efectuate în sprijinul altor instituții, 8 alte situații de urgență, 3 salvări de animale, fiind înregistrate totodată 19 alerte false și patru situații de întoarcere din drum, ca urmare a soluționării evenimentelor până la sosirea forțelor.

În urma intervențiilor operative, 11 persoane au fost salvate iar prin acțiunea promptă a forțelor de intervenție au fost limitate pagubele materiale, fiind protejate bunuri estimate la o valoare de peste 8.855.000 lei.