De ce aleg companiile soluții integrate de telecomunicații și IT 

Tehnologia a schimbat modul în care firmele își desfășoară activitatea. Tot mai multe companii aleg soluții integrate de telecomunicații și IT pentru a-și crește eficiența, a reduce costurile și a răspunde rapid la schimbările de pe piață. Aceste servicii combină telecomunicațiile, infrastructura IT, securitatea, cloud-ul și managementul rețelelor într-un pachet unitar, adaptat fiecărei organizații.

Soluțiile integrate s-au dezvoltat ca reacție la dificultățile generate de utilizarea mai multor furnizori pentru fiecare tip de serviciu. Dacă ai încercat să gestionezi telefonia cu un partener, serverele cu altul și sistemele de date cu un al treilea, probabil ai simțit cât de complicat devine acest model. Prin combinarea acestor servicii sub o singură umbrelă, companiile pot evita confuziile, pot răspunde mai repede la incidente și pot urmări mai ușor costurile.

Beneficiile soluțiilor integrate IT&C pentru afaceri

Reducerea costurilor și a complexității

În momentul în care centralizezi servicii precum conectivitatea, stocarea datelor sau securitatea digitală, elimini suprapunerile și plățile duble pe licențe sau mentenanță. De exemplu, o firmă care folosește o platformă integrată accesează telefoanele interne, emailul, fișierele partajate și sistemele de cloud dintr-un singur panou de control. Acest lucru simplifică facturarea și permite o planificare mai clară a cheltuielilor. Operațiuni mai eficiente

Companiile care adoptă soluții integrate IT&C reușesc să crească eficiența operațională. Prin unirea comunicațiilor cu managementul IT și cu procesele de securitate informatică, firmele răspund rapid la nevoile pieței. De exemplu, dacă un retailer dorește să deschidă o nouă filială, poate conecta rapid magazinele noi la sistemul central, fără timp pierdut și fără să contracteze furnizori separați. Securitate și respectarea reglementărilor

Un sistem integrat ajută companiile să gestioneze eficient riscurile cibernetice. O singură platformă ușurează monitorizarea activităților digitale și aplicarea politicilor de securitate. De exemplu, implementarea măsurilor pentru Directiva NIS 2 (ce reglementează protecția rețelelor informatice) devine mai accesibilă când ai o infrastructură IT&C unificată. Viziune de ansamblu asupra afacerii

Tot mai multe organizații aleg să conecteze sistemele ERP (planificarea resurselor), CRM (managementul relațiilor cu clienții) sau BI (analiza datelor) direct în infrastructura de bază IT&C. Prin integrarea acestor instrumente, managerii obțin rapid informații despre vânzări, stocuri sau categorii de clienți. Platforme precum Vodafone Business furnizează astfel de soluții, deschizând drumul spre conectivitate sigură și management eficient.

Cum aleg companiile furnizorii și soluțiile potrivite?

Alegerea unui furnizor pentru soluții integrate de telecomunicații și IT presupune mai mulți pași importanți:

Analizează raportul între costuri și beneficii.

Stabilește prioritățile, cum ar fi stabilitatea rețelei, nivelul de securitate sau flexibilitatea tehnologică.

Caută furnizori cu experiență demonstrată și echipe dedicate, nu doar un portofoliu amplu de servicii.

Explorează serviciile de Managed Services (administrare completă a infrastructurii), care includ mentenanță, actualizări sau suport tehnic. Pentru instituțiile din energie sau financiar, astfel de opțiuni pot reduce drastic riscul de întrerupere a activității – un aspect vital în aceste domenii.

Externalizarea serviciilor IT&C și controlul riscurilor

Externalizarea serviciilor IT&C devine o soluție tot mai atractivă pentru companii de orice dimensiune, deoarece:

Reduci riscurile operaționale apelând la echipe specializate, cu experiență în multiple industrii și scenarii tehnice complexe. Furnizorii externi au proceduri bine definite pentru gestionarea incidentelor și oferă un nivel mai ridicat de securitate cibernetică.

apelând la echipe specializate, cu experiență în multiple industrii și scenarii tehnice complexe. Furnizorii externi au proceduri bine definite pentru gestionarea incidentelor și oferă un nivel mai ridicat de securitate cibernetică. Elimini costurile ascunse cu trainingul și recrutarea de personal intern, ceea ce înseamnă economii pe termen lung. În loc să formezi echipe IT proprii, ai acces imediat la know-how-ul unor specialiști certificați.

de personal intern, ceea ce înseamnă economii pe termen lung. În loc să formezi echipe IT proprii, ai acces imediat la know-how-ul unor specialiști certificați. Beneficiezi de servicii transparente, cu SLA-uri (Service Level Agreements) clare , care stabilesc timpi de răspuns, nivelul de disponibilitate și penalități în cazul nerespectării contractului. Aceasta conferă predictibilitate și control asupra performanței furnizorului.

, care stabilesc timpi de răspuns, nivelul de disponibilitate și penalități în cazul nerespectării contractului. Aceasta conferă predictibilitate și control asupra performanței furnizorului. Ai acces rapid la suport și remediere în cazul incidentelor, fără întârzieri cauzate de lipsa resurselor interne. Multe companii de outsourcing oferă monitorizare 24/7, ceea ce previne blocaje majore în activitate.

în cazul incidentelor, fără întârzieri cauzate de lipsa resurselor interne. Multe companii de outsourcing oferă monitorizare 24/7, ceea ce previne blocaje majore în activitate. Accesezi cele mai noi tehnologii și bune practici fără investiții majore. Furnizorii de IT&C investesc constant în soluții moderne de securitate, infrastructură cloud și instrumente de management pe care companiile mici și mijlocii nu și le permit individual.

Totuși, un astfel de proces presupune și provocări. Pot apărea obstacole legate de compatibilitatea sistemelor, de migrarea datelor sau de costuri suplimentare în cazul unor nevoi neprevăzute. De aceea, este recomandat să alegi parteneri certificați, cu experiență dovedită, să soliciți referințe din industrie și să negociezi contracte flexibile, care să permită adaptarea pe termen lung.

În final, externalizarea IT&C nu este doar o reducere de costuri, ci o strategie de reziliență și scalabilitate. Ea oferă companiilor posibilitatea de a se concentra pe activitățile de bază, lăsând infrastructura tehnologică și gestionarea riscurilor pe mâna experților.

Recomandări pentru implementarea soluțiilor integrate IT&C

Vrei să treci la un model integrat de telecomunicații și IT? Urmează acești pași:

Evaluează nivelul de digitalizare și nevoile companiei tale. Stabilește obiective, de exemplu: creșterea capacității de răspuns, optimizarea costurilor sau îmbunătățirea relației cu clienții. Caută un furnizor care combină consultanța și implementarea și oferă suport pe termen lung. Colaborează activ cu partenerul ales și adaptează periodic serviciile la evoluțiile tehnologice.

Prin adoptarea unor soluții integrate de telecomunicații și IT, companiile își creează o bază solidă pentru creștere, reduc costurile și gestionează eficient riscurile. Acest model de lucru favorizează agilitatea și sprijină companiile din România să răspundă cerințelor pieței, respectând totodată cerințele privind securitatea, confidențialitatea și etica în utilizarea tehnologiei.