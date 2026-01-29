De ce contează să ai un singur furnizor pentru toate utilajele din șantier? 

Pe un șantier activ, utilajele nu sunt „doar echipamente”, ci resurse care dictează ritmul de lucru: dacă o basculantă întârzie, un excavator stă, iar un utilaj în service poate bloca o etapă întreagă. În practică, cele mai multe probleme apar din fragmentare, atunci când comanzi utilaje dintr-o parte, piesele din alta, service-ul există în altă rețea, iar echipa de achiziții pierde timp cu solicitări, comparații și urmărirea garanțiilor.

Un furnizor unic poate reduce din această presiune printr-un flux mai clar de livrare, mentenanță și suport tehnic. Pentru managerii de șantier, echipele de achiziții și antreprenorii în construcții, asta înseamnă mai puține întreruperi, termene mai predictibile și aceeași logică de service pe toată flota. În flotele moderne, utilajele Cat® apar frecvent datorită nivelului tehnologic, opțiunilor de monitorizare și cerințelor de siguranță pe care le susțin în utilizare uzuală. Bergerat Monnoyeur, distribuitor unic al utilajelor CatCat® în România, își construiește valoarea în jurul acestei consistențe, cu suport local și soluții dedicate pentru domenii precum construcții, infrastructură și peisagistică (nu pentru agricultură).

Evaluează necesitățile reale ale flotei

Pornește de la ce se întâmplă efectiv în teren, nu de la „ce ar fi util”. Strânge datele pentru ultimele 3–6 luni și răspunde clar la câteva întrebări:

Ce utilaje lucrează zilnic și care intră rar în proiect (excavatoare, încărcătoare, buldozere, compactoare, generatoare)? Câte ore de funcționare are fiecare și câte ore a stat oprit pentru service? Care sunt lucrările dominante: excavații în masă, încărcare/transport, nivelare, compactare, lucrări de utilități? Ce componente ți-au afectat productivitatea: hidraulică (pierderi de presiune, furtunuri), tren de rulare (uzură accelerată), sistem de răcire, consum peste țintă?

Exemplu: pe un șantier de drumuri, un excavator care stă două zile pentru o problemă la sistemul hidraulic nu afectează doar săpătura. Poate bloca poziționarea tubulaturii, compactarea și aducerea stratului suport. Dacă vezi acest tip de efect în lanț, prioritizează utilajele și piesele care au impact direct asupra etapelor critice.

Stabilește criteriile de selecție pentru furnizorul unic

Un furnizor unic funcționează bine dacă acoperă atât nevoia ta de producție, cât și riscurile de mentenanță. Definește criteriile înainte să ceri oferte, ca să poți compara corect.

Pentru majoritatea șantierelor, criteriile utile includ:

Acoperire geografică și capacitate de intervenție : service în zonele unde lucrezi, echipe mobile, intervale de răspuns asumate.

: service în zonele unde lucrezi, echipe mobile, intervale de răspuns asumate. Gama de utilaje pentru aplicațiile tale : configurații potrivite pentru excavații, încărcare, nivelare, compactare sau energie (generatoare).

: configurații potrivite pentru excavații, încărcare, nivelare, compactare sau energie (generatoare). Disponibilitatea pieselor : stocuri, termene de livrare, piese originale și trasabilitate.

: stocuri, termene de livrare, piese originale și trasabilitate. Mentenanță planificată : planuri preventive, inspecții periodice și consumabile incluse după un calendar clar.

: planuri preventive, inspecții periodice și consumabile incluse după un calendar clar. Telemetrie și suport tehnic : acces la date operaționale și recomandări bazate pe utilizare reală.

: acces la date operaționale și recomandări bazate pe utilizare reală. Standardizare și instruire: training pentru operatori și proceduri coerente pentru echipa ta de întreținere.

Pentru telemetrie, verifică dacă furnizorul te poate sprijini cu rapoarte ușor de folosit, nu doar cu „date brute”. În utilizare uzuală, aceste rapoarte te ajută la controlul ralantiului, la urmărirea consumului și la programarea intervențiilor.

Analizează oferta potențialului furnizor

După ce ai stabilit criteriile de selecție, analizează oferta furnizorului prin prisma costului total de exploatare și a disponibilității utilajelor (uptime), nu doar a prețului de achiziție. Contează ce primești pe termen lung: configurarea potrivită pentru aplicațiile tale, suport tehnic, acces la piese și modul în care se gestionează opririle neplanificate. Un exemplu de furnizor pentru astfel de evaluări este Bergerat Monnoyeur, distribuitor de utilaje pentru construcții Cat® în România.

Uită-te practic la următoarele puncte:

Portofoliu și configurare : dacă primești utilaje configurate pentru aplicațiile tale (de exemplu, cu cupe și atașamente potrivite, protecții, opțiuni de siguranță).

: dacă primești utilaje configurate pentru aplicațiile tale (de exemplu, cu cupe și atașamente potrivite, protecții, opțiuni de siguranță). Service și termene de intervenție : ce înseamnă „intervenție” în contract, cum se gestionează urgențele.

: ce înseamnă „intervenție” în contract, cum se gestionează urgențele. Piese și consumabile : acces la piese originale și timp de aprovizionare realist pentru șantiere cu ritm ridicat.

: acces la piese originale și timp de aprovizionare realist pentru șantiere cu ritm ridicat. Opțiuni de mentenanță: ce acoperă, ce exclude.

În zona de sustenabilitate și economii de exploatare, cere demonstrații pe date. De exemplu, prin aplicația Vision Link poți urmări consumul de combustibil, emisiile de CO2, timpul de funcționare la ralanti și orele efective de lucru. Pentru rezultate stabile, aceste informații te ajută să reglezi obiceiurile de operare (de exemplu reducerea ralantiului) și să planifici mentenanța înainte să apară opriri neprevăzute.

Planifică tranziția și contractul

Tranziția reușește dacă o conduci ca pe un proiect intern, cu pași și responsabilități. Stabilește ce utilaje rămân în flotă până la final de contract și ce înlocuiești etapizat.

În contract, introdu elemente măsurabile:

SLA (Service Level Agreement – Contract de Nivel de Serviciu) pentru intervenții (timp de răspuns, timp de remediere, ore de lucru, escaladare).

condiții pentru utilaj de înlocuire sau plan de continuitate, unde se poate.

responsabilități pentru revizii, verificări și documentație.

reguli de conformitate și siguranță: autorizări, instrucțiuni de utilizare, evidențe de mentenanță.

Implică din timp echipa de șantier. Dacă operatorii și mecanicii înțeleg procedura de sesizare, programarea reviziilor și modul de raportare, scade timpul pierdut cu delegarea responsabilităților.

Implementare și integrare operațională

În implementare, urmărește sincronizarea cu graficul de execuție. Programează livrările astfel încât utilajele să intre în producție imediat după verificările inițiale.

Un plan practic include:

recepția tehnică și verificarea documentelor (manuale, certificate, revizii inițiale). setarea calendarului de mentenanță preventivă pe ore de funcționare. instruire pentru operatori (funcții, proceduri de siguranță, verificări zilnice). activarea telemetriei și definirea rapoartelor pentru șeful de șantier și achiziții.

Monitorizare performanță și optimizare

După primele 30–60 de zile, începe să conduci relația pe indicatori. Alege 4–6 KPI simpli și urmărește-i lunar:

uptime (ore disponibile vs. ore planificate).

timp de răspuns și timp de remediere pentru intervenții.

cost total de proprietate (inclusiv mentenanță, consumabile, opriri).

rata de utilizare (ore efective/zi pe utilaj).

consum și ralanti (din telemetrie), acolo unde ai date.

Programează un audit anual al flotei și o discuție de ajustare a acordurilor. Dacă datele arată deviații constante, renegociază SLA-urile sau planul de mentenanță, astfel încât să susțină realitatea din teren.

Siguranță și conformitate în șantier

Un furnizor unic te ajută să ții mai ușor sub control documentele, reviziile și instruirea. Menține evidențe clare pentru mentenanța preventivă, inspecțiile periodice și instruirea operatorilor, în linie cu cerințele uzuale de SSM pe șantier și cu obligațiile interne ale antreprenorului general. Piesele originale și procedurile standard reduc riscurile legate de funcționare neconformă și de opriri neplanificate.

Strategia cu furnizor unic simplifică achizițiile, scade timpul pierdut cu coordonarea service-ului și îți oferă o flotă mai ușor de gestionat. Pentru proiecte de construcții și infrastructură, avantajul apare mai ales din standardizare, telemetrie folosită corect și un plan de mentenanță care ține utilajele în lucru. Dacă vrei să testezi această abordare, cere o consultanță personalizată de la echipa Bergerat Monnoyeur în funcție de datele reale din șantier: ore, opriri, consum și termene.